استمرار توريد القمح المحلي بالشرقية واستقبال 680 ألفا و702 طن

تواصل محافظة الشرقية أعمال توريد واستقبال القمح المحلي موسم 2026، في إطار جهود الدولة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتيسير عمليات التوريد أمام المزارعين والموردين.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اهتمام المحافظة بمتابعة منظومة توريد القمح المحلي، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية، مشيرا إلى استمرار العمل على توفير بيئة مناسبة بمواقع الاستلام، وتذليل أي معوقات قد تواجه الموردين، بما يسهم في انتظام عمليات التوريد وزيادة الكميات المستلمة.

وأوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن إجمالي كميات القمح المحلي التي تم توريدها إلى شون وصوامع المحافظة حتى الآن بلغت 680 ألفا و702 طن و710 كيلو.

وأشار إلى أن تسويق محصول القمح المنتج محليا موسم 2026 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية يقتصر على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وتتولى الجهات المشار إليها استلام القمح المحلي من الموردين داخل المواقع التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون مسؤولة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها إلى شركات المطاحن.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه يحظر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الإعداد للتقاوي إلا بعد الحصول على تصريح من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.