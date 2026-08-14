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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سقوط سيارة في بحر فاقوس وإنقاذ 8 أشخاص من الغرق بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
محمد الطحاوي

شهدت منطقة كوبري الوحدة بدائرة قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، سقوط سيارة في مياه بحر فاقوس، فيما سارع عدد من الأهالي إلى موقع الحادث وتمكنوا من إنقاذ 8 أشخاص كانوا داخل السيارة قبل تعرضهم للغرق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بسقوط سيارة في مياه بحر فاقوس بنطاق كوبري الوحدة، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى موقع الحادث، فيما تمكن الأهالي من إنقاذ الأشخاص الذين كانوا داخل السيارة.

ونقلت سيارات الإسعاف الأشخاص الثمانية إلى المستشفى، حيث خضعوا للكشف الطبي وتلقوا الإسعافات والرعاية اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية، كما جرى انتشال السيارة من المياه.

وتواصل الجهات المعنية إجراءاتها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وبيان ما إذا كان سقوط السيارة نتيجة اختلال عجلة القيادة أو وجود أسباب أخرى وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الشرقية بمحافظة الشرقية سقوط سيارة بحر فاقوس

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