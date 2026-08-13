تضامن الشرقية تصرف 100 ألف جنيه لكل أسرة من ضحايا حادث الدواويس

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار متابعة صرف المساعدات الإنسانية والمستحقات المالية المقررة لأسر ضحايا ومصابي حادث «شهداء لقمة العيش» بطريق الدواويس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة تقديم أوجه الرعاية والدعم لأسر الضحايا والمصابين، والتخفيف من آثار هذا الحادث الأليم عنهم.

اطمأن المحافظ من أحمد عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، عن موقف صرف المساعدات المالية المقررة لأسر الضحايا، في ضوء توجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تقديم أوجه الدعم والمساندة اللازمة لأسر الضحايا والمصابين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات المقررة لهم وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.

أوضح محافظ الشرقية أن مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية قامت بالفعل بصرف ١٠٠ ألف جنيه لرب الأسرة، وصرف ٥٠ ألف جنيه لأحد الأبناء المتوفين، موجهاً بمتابعة صرف الإعانات اللازمة للمصابين، كلٌّ وفقًا لحالته الصحية، وما تحدده التقارير الطبية الخاصة بكل حالة، وذلك طبقًا للقواعد واللوائح والقوانين المنظمة بوزارة التضامن الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، تابع المحافظ مع أحمد عبد الهادي، وكيل وزارة العمل بالشرقية، موقف إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف المستحقات المالية المقررة لأسر الضحايا، تنفيذًا لتوجيهات السيد حسن الرداد وزير العمل، والتي تقضي بصرف ٤٠٠ ألف جنيه لكل أسرة متوفى، حيث جار إنهاء إجراءات صرف ١٠٠ ألف جنيه لكل متوفى بشكلٍ مبدأي، ومع استكمال كافة المستندات والإجراءات اللازمة سيتم صرف باقي المبلغ المقرر.

أشار المحافظ إلى أن مضاعفة قيمة المساعدات والمستحقات المالية تأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وذلك في إطار حرص الدولة على مساندة أسر الضحايا والوقوف إلى جانبهم في هذا الظرف الإنساني الأليم، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تتابع بصورة مستمرة موقف صرف كافة المستحقات، وتعمل على إزالة أي معوقات أو إجراءات قد تؤخر وصول الدعم المقرر إلى مستحقيه.

جدير بالذكر، أنه محافظة الإسماعيلية قد شهدت حادث تصادم سيارتين لنقل العمالة بما عرفوا إعلامياً «بشهداء لقمة العيش» بطريق «الدواويس» أمام محطة كهرباء الشباب، بنطاق مركز ومدينة التل الكبير، أول أمس في الرابعة عصراً والذي أسفر عنه إصابة (٣٢) حالة بإصابات مختلفة،فضلاً عن وفاة (١٨) شابًا، منهم (١٢) من أبناء قرية وادي الملاك بأبو حماد و (٦) آخرون من قرية بحر البقر بالحسينية، بينهم وفاة شقيقين من أسرتين مختلفتين، بإجمالي (٤) أشقاء من أسرتين، وليس (٦) أشقاء من أسرة واحدة كما تردد علي عدد من صفحات التواصل الاجتماعي.