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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواقع التواصل الاجتماعي.. ندوة بإعلام الشرقية تحذر من مخاطرها

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
محمد الطحاوي

عقدت إدارة إعلام الشرقية ندوة إعلامية بعنوان "الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي"، بمقر مجمع إعلام الزقازيق، للتوعية بمخاطر الاستخدام المفرط لمنصات التواصل الاجتماعي وتأثيراتها على الأسرة والمجتمع، خاصة الأطفال والشباب.

اكد دسوقي عبدالله مدير مجمع اعلام الزقازيق إن اللقاء يأتي في إطار توجيهات السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وتحت إشراف اللواء تامر شمس الدين، رئيس قطاع الإعلام الداخلي، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالتعامل الآمن والرشيد مع وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحدثت خلال الندوة الدكتورة رشا جاب الله، مدرس العلاقات العامة والإعلام السياسي بكلية الإعلام، مؤكدة أن منصات التواصل الاجتماعي تسللت إلى تفاصيل الحياة اليومية، خاصة مع التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأصبحت تستحوذ على قدر كبير من اهتمام المستخدمين ووقتهم.

وأوضحت أن الاستخدام المفرط لهذه المنصات قد يحول الشاشات إلى وسيلة للعزلة عن المحيط الحقيقي، بما يؤثر على العلاقات الأسرية ويقلل من فرص التواصل الإنساني المباشر بين أفراد الأسرة، مشيرة إلى أن الأسر تتحمل جانبا من آثار هذا التراجع في التواصل اليومي.

وتناولت الندوة المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال والشباب نتيجة الاستخدام المتواصل لوسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه رغم الإيجابيات العديدة لهذه المنصات، فإن مخاطرها لا يمكن تجاهلها، خاصة مع التعرض المستمر للمحتوى القصير والمتسارع، وما قد يترتب عليه من تراجع مستويات التركيز والانتباه.

كما أشارت إلى تراجع الخصوصية نتيجة نشر تفاصيل الحياة اليومية بصورة مستمرة، وتحول ساعات الراحة الليلية لدى البعض إلى فترات طويلة من التصفح، بما قد يؤدي إلى إرهاق الجسد والعقل.

وتطرقت إلى مخاطر التنمر الإلكتروني والجدال غير الهادف، وتأثيرهما على الاستقرار النفسي للمراهقين، إلى جانب تأثير الخوارزميات في تشكيل المحتوى الذي يتعرض له المستخدم، بما قد يؤدي إلى انحصاره داخل دوائر محدودة من الأفكار والمعلومات.

وأكدت أن الثقة بالنفس قد تتأثر تدريجيا نتيجة المقارنات المستمرة عبر منصات التواصل، خاصة مع تحول الإعجابات والتفاعل الإلكتروني لدى البعض إلى معيار لقيمة الذات، فضلا عن تراجع بعض المهارات الاجتماعية الواقعية، مثل الاستماع والتعبير والتواصل المباشر.

وفي ختام الندوة، أوصت بأهمية متابعة الأسر لاستخدام أبنائها لوسائل التواصل الاجتماعي، والاهتمام بالمحتوى الذي يتعرضون له، والتوعية بمخاطر الشائعات والأخبار الكاذبة والأفكار المضللة، مع ضرورة تحري المعلومات من مصادر رسمية وموثوقة وعدم الانجرار وراء المحتوى الهدام.

ونفذ اللقاء الإعلامي حسام حسن، بمشاركة فريق عمل مجمع إعلام الزقازيق، محمد حافظ، وعبد المنعم مصطفى، وتوفيق عبد العزيز، وهناء عبدالله، ونورا أحمد، تحت إشراف الإعلامي دسوقي عبدالله، مدير إدارة إعلام الشرقية.

الشرقية إعلام الشرقية ندوة إعلامية إعلام الشرقية التواصل الاجتماعي إعلام الزقازيق

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