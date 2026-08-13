ننشر أسماء ضحايا السقوط في بالوعة صرف صحي بالشرقية

لقي ثلاثة أشخاص بينهم شقيقين مقيمين صان الحجر مصرعهم متأثرثين بإختناقهم اثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحي ببحر البقر مركز الحسينية بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة الي مستشفي الحسينية وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة بمصرع كلا من "حسن محمد ا" 28 سنة مقيم السماعنة مركز فاقوس و"احمد ابراهيم م ا" وشقيقة "هاني ابراهيم م ا" مقيمين صان الحجر وتم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحي ببحر البقر مركز الحسينية بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة الي مستشفي الحسينية وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتحرير محضر بالواقعة.