الوزراء : تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة

وافق مجلس الوزراء للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بناء على التوصية الصادرة عن وحدة الشركات المملوكة للدولة على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، في شكل شركة مساهمة مصرية، في ضوء أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

ويهدف الصندوق إلى المشاركة في الاستثمار بشكل مباشر في أسهم أو حصص الشركات المُتعثرة العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية، والصناعات الانشائية، وذلك وفقاً للسياسة الاستثمارية المقرر تحديدها.

ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لاستكمال مشروع تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي، وذلك بهدف سرعة انجاز الأعمال المطلوبة في ضوء التوقيتات الزمنية المقررة.

واعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها المُنعقد بتاريخ 30 يونيو 2026 لعدد 12 موضوعاً تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وذلك للإسناد للشركات لتنفيذ الأعمال المستهدفة.