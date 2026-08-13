مذيع وملكة جمال.. أبرز المرشحين لخلافة كارولين ليفيت كمتحدثة البيت الأبيض

تناقل المقربون من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أسماء أبرز المرشحين المؤيدين لحركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً" حول يخلف كارولين ليفيت، في منصب المتحدث بإسم البيت الأبيض، والتي من المقرر أن تغادر في نهاية الشهر الجاري.. لذلك لم يتم الإعلان عن إسم فوري لخلافة ليفيت.

سكوت جينينجز



أبرز المرشحين..مذيع



وأشارت العديد من التقارير إلى أن المرشح الأوفر حظا "سكوت جينينجز"، هو خيار غريب للغاية، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.



ويُعد المذيع السياسي المؤيد لترامب، سكوت جينينجز، المرشح الأبرز حالياً لتولي منصب المتحدث باسم البيت الأبيض خلفاً لكارولين ليفيت، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة لصحيفة "ديلي بيست".

ويشتهر جينينجز بظهوره المتكرر والجدلي على شبكة "CNN" للدفاع عن ترامب، ويملك سجلاً في العلاقات العامة، إذ عمل مساعداً خاصاً للرئيس ونائباً لمدير الشؤون السياسية في إدارة جورج دبليو بوش.



كما شغل سابقاً منصب مستشار لزعيم الأغلبية الجمهورية السابق في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وشارك في عدة حملات انتخابية للسيناتور عن ولاية كنتاكي.

وعند سؤاله ليلة الأربعاء في برنامج "NewsNight" على "CNN" عن ترشحه، تحاشى الإجابة المباشرة واكتفى بالإشادة بليفيت قائلاً: "كانت أعظم سكرتيرة صحفية للبيت الأبيض في الثلاثين عاماً الماضية. أتمنى لها التوفيق مع عائلتها".

جيسون ميلر



جيسون ميلر.. المرجح لتسيير العمليات مؤقتا

المستشار الإعلامي المخضرم لترامب والذي عاد إلى البيت الأبيض في يوليو.

أفادت مصادر "ديلي ميل" بأنه الأقرب لتولي إدارة العمليات الصحفية خلال الفترة المقبلة، رغم عدم وضوح ما إذا كان سيصعد بنفسه إلى منصة الإحاطات.

ويُتوقع أن يعود موظفو الجناح الغربي إلى الروتين الذي اتبعوه سابقاً خلال إجازة ليفيت للأمومة.

ألينا حبا.. محامية ترامب السابقة



ألينا حبا.. محامية ترامب السابقة

تُعتبر ألينا حبا، محامية الدفاع السابقة عن ترامب والمدعية العامة الأمريكية السابقة لولاية نيوجيرسي، من الأسماء القوية المطروحة، وفق مصادر لصحيفة "نيويورك بوست".

وتولت حبا فعلياً مهام المتحدثة باسم ترامب خلال محاكمته المدنية بتهمة الاحتيال في نيويورك عام 2024، وظهرت مراراً في الإعلام خلال جلسات المحكمة.

يُذكر أن ترامب خسر تلك الدعوى وأُمر بدفع غرامة تزيد على 354 مليون دولار.

آنا كيلي وكارولين ليفيت

آنا كيلي.. الخيار الداخلي ونائبة المتحدثة الحالية

تُعد آنا كيلي، نائبة السكرتيرة الصحفية الحالية للبيت الأبيض، من المرشحات الداخليات.

آنا كيلي وترامب



وكانت كيلي فائزة سابقة في مسابقة ملكة جمال، وشغلت منصب السكرتيرة الصحفية الوطنية للجنة الوطنية للحزب الجمهوري قبل انتقالها إلى البيت الأبيض.

كاتي زكريا وترامب



كاتي زكريا

وفقا للتقرير، أن كاتي زكريا ،السكرتيرة الصحفية السابقة لوزارة الأمن الداخلي يحبها ويثني عليها ترامب، والتي غادرت الوزارة مع الوزيرة السابقة كريستي نويم بعد أسابيع من توليها المنصب.



وأشار مصدر إلى أن "ترامب يحب كاتي" ويشارك مقاطع فيديو لها من "فوكس نيوز" باستمرار على منصة "تروث سوشيال".



كاري ليك وكاتي ميلر.. حظوظ ضعيفة

تُدرج كل من كاري ليك، التي خسرت انتخابات حاكم ولاية أريزونا مرتين، وكاتي ميلر، زوجة كبير مستشاري البيت الأبيض ستيفن ميلر والمساعدة السابقة في قسم "كفاءة الحكومة" التابع لإيلون ماسك، ضمن المرشحات لكن بحظوظ أضعف.

وقد شغلت ميلر سابقاً منصب السكرتيرة الصحفية لنائب الرئيس مايك بنس خلال الولاية الأولى لترامب، وتقدم حالياً برنامجاً صوتياً مؤيداً له.

مرشحون آخرون بحسب مواقع المراهنات

بحسب منصة "كالشي" للمراهنات التنبؤية، برزت 3 أسماء إضافية ضمن قائمة الأوفر حظاً:روما دارافي: نائبة رئيس العلاقات العامة في مركز كينيدي، بنسبة 24% لتصبح المتحدثة القادمة، ولارا ترامب: زوجة نجل الرئيس إريك ترامب، بنسبة 23%.

ويضاف إلى ذلك “ناتالي هارب”، المساعدة المقربة من ترامب والتي رافقته خلال تنقله الأخير وسط تقارير عن تهديد أمني، بنسبة 23%، أما ألينا حبا وآنا كيلي: بنسبة 22% لكل منهما لاستكمال قائمة الخمسة الأوائل