4 أمراض خطيرة تهدد صحتك بسبب قلة الحركة والجلوس لفترات طويلة

أصبحت قلة الحركة والجلوس لفترات طويلة من العادات اليومية التي يصعب تجنبها لدى كثير من الأشخاص، خاصة مع طبيعة العمل المكتبي والاستخدام المتواصل للأجهزة الإلكترونية، ولا تقتصر مخاطر هذا النمط على زيادة الوزن أو الشعور بالخمول، بل قد تمتد إلى الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة والخطيرة التي تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية والعظام والجهاز العصبي.

مخاطر نمط الحياة قليل الحركة

وفي هذا السياق، حذر الدكتور ناجي الفريد، استشاري الأمراض الباطنة، من مخاطر نمط الحياة قليل الحركة، مؤكدًا أن الوقاية تبدأ بتغيير العادات اليومية، إلى جانب المتابعة الطبية وإجراء الفحوصات الدورية لاكتشاف عوامل الخطورة مبكرًا.

أمراض خطيرة مرتبطة بقلة الحركة

أكد الدكتور ناجي الفريد أن الأمراض غير المعدية تمثل أحد أبرز التحديات الصحية، موضحًا أنها لا تنتقل من شخص إلى آخر، وإنما ترتبط بمجموعة من العوامل الوراثية ونمط الحياة والعادات اليومية.

وأوضح الفريد، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ومحمد جوهر، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أبرز المشكلات الصحية التي يمكن أن ترتبط بنمط الحياة غير الصحي تشمل:

أمراض القلب والشرايين

تأتي أمراض القلب والشرايين في مقدمة المخاطر المرتبطة بقلة النشاط البدني، خاصة مع وجود عوامل أخرى مثل زيادة الوزن وارتفاع مستويات الدهون في الدم والتدخين.

ارتفاع ضغط الدم

وأشار استشاري الأمراض الباطنة إلى أن ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المزمنة التي تستوجب المتابعة المستمرة، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالمرض.

مرض السكري

وحذر من مخاطر الإصابة بمرض السكري، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من قلة الحركة أو زيادة الوزن، مؤكدًا أهمية اتباع نمط حياة صحي وإجراء الفحوصات بصورة منتظمة.

هشاشة العظام ومشكلات مرتبطة بنقص الفيتامينات

وأوضح الفريد أن نقص الحركة، إلى جانب نقص فيتامين «د»، قد يرتبط بمشكلات تؤثر على صحة العظام، مشيرًا كذلك إلى وجود بعض المشكلات العصبية المرتبطة بنقص فيتامين «ب».

التاريخ العائلي يزيد الحاجة للوقاية

وشدد استشاري الأمراض الباطنة على أهمية الانتباه إلى التاريخ المرضي للعائلة، مؤكدًا أن الأشخاص الذين لديهم أقارب مصابون بالسكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب يجب أن يكونوا أكثر حرصًا على الوقاية والمتابعة الطبية.

وأشار إلى أن معرفة عوامل الخطورة مبكرًا تساعد على اتخاذ الإجراءات المناسبة قبل تطور المشكلات الصحية.

الرياضة والغذاء الصحي سلاح الوقاية

وأكد الفريد أن الوقاية لا تعتمد فقط على العلاج، وإنما تبدأ من تغيير نمط الحياة، وعلى رأس ذلك ممارسة النشاط البدني والرياضة بصورة منتظمة.

كما نصح بالإكثار من تناول الفواكه والخضروات، والابتعاد قدر الإمكان عن الأطعمة المقلية والدهون المشبعة والمصنعة، مع ضرورة الحفاظ على وزن مناسب.

وشدد على أهمية التوقف عن التدخين بمختلف أشكاله، والحصول على عدد ساعات كافٍ من النوم، باعتبارها عوامل أساسية للحفاظ على الصحة العامة وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

فحوصات دورية كل 6 أشهر

ودعا استشاري الأمراض الباطنة إلى الاهتمام بالفحوصات الطبية الدورية، موضحًا أن المتابعة المنتظمة تساعد في اكتشاف أي تغيرات صحية في وقت مبكر.

وأشار إلى أهمية إجراء فحوصات كل 6 أشهر تشمل قياس ضغط الدم، ومستويات السكر والكوليسترول والدهون الثلاثية، إلى جانب متابعة مستوى فيتامين «د» وفقًا للحالة الصحية وتقييم الطبيب.

وأكد أن الوقاية تبدأ بخطوات بسيطة، أبرزها الحركة المنتظمة، والغذاء المتوازن، والابتعاد عن التدخين، والنوم الكافي، إلى جانب عدم إهمال الفحوصات الطبية.