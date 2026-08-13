يومان من القلق.. طفلة المنيا تخرج من منزلها وتنتهي قصتها في القاهرة

لم تكن أسرة طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا بمحافظة المنيا تتخيل أن خروج ابنتها من المنزل سيحول الساعات التالية إلى حالة من القلق والبحث المستمر، بعدما خرجت الطفلة من مسكن الأسرة يوم 9 أغسطس، ولم تعد إليه.



مرت الساعات دون أن تعرف الأسرة مكان الطفلة، ليبدأ والدها، وهو مزارع مقيم بدائرة مركز أبو قرقاص، رحلة البحث عنها، متنقلًا بين الأماكن التي توقع وجودها بها، في محاولة للوصول إليها والاطمئنان عليها.



وفي اليوم التالي، أبلغ الأب مركز شرطة أبو قرقاص بتغيب نجلته، إلا أنه أوضح أنه لم يتخذ الإجراءات القانونية في البداية، لانشغاله بالبحث عنها بنفسه ومحاولة العثور عليها.



ومع تداول منشور مدعوم بصور عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة بشأن تغيب الطفلة، بدأت الأجهزة الأمنية في فحص الواقعة والتحري عن ملابسات اختفائها.



وبعد ساعات من البحث، جاءت المفاجأة التي أنهت حالة القلق التي عاشتها الأسرة، إذ حضر الأب يوم 11 أغسطس إلى مركز الشرطة، وبرفقته ابنته.



وبسؤال الأب، أوضح أن ابنته كانت متواجدة لدى أحد أقاربها في محافظة القاهرة، ليتم بذلك كشف حقيقة تغيبها وعودتها سالمة إلى أسرتها.



واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى أخذ التعهد على والد الطفلة بحسن رعايتها، لتُسدل الستار على واقعة أثارت حالة من القلق بعد تداول استغاثة بشأن اختفائها.