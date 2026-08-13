بطريقة محترفة | المتهمون بسرقة دراجة نارية في أسيوط خلف القضبان و«الداخلية» تكشف التفاصيل

أمرت النيابة العامة بأسيوط، بحبس المتهمين بسرقة دراجة نارية أثناء توقفها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الداخلية تكشف التفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من 3 أشخاص لقيامهم بسرقة دراجته النارية أثناء توقفها بأحد الشوارع بأسيوط.

الأمن يفحص الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21/ يوليو الماضى تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط من (عامل - مقيم بدائرة القسم) بسرقة دراجته النارية حال توقفها أمام منزله.

ضبط المتهمين



أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بنطاق محافظة أسيوط).. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية المُستولى عليها ودراجة آخرى "مُبلغ بسرقتها"، وكذا الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعتين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.