قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جديد في الزمالك.. بيزيرا راجع وقرصة ودن لـ شيكوبانزا واعتزال عبدالله السعيد
وفاة والدة الفنان محمد عطية
رئيس كوريا الجنوبية يوجه بتنفيذ إصلاحات دفاعية ببناء جيش ذكي وتجنيد انتقائي
الفنان توفيق عبد الحميد يتوجه ببلاغ ضد صفحة نشرت خبر وفاته
المقرر الأممي الدولي: يتم عرقلة أي قرار ضد إسرائيل في مجلس الأمن عبر الفيتو الأمريكي
العثور على جثة مسن داخل مسكنه ببنها بعد انبعاث رائحة كريهة.. والتحريات تكشف الملابسات
ماهر عزيز: مصر بدأت تصنيع الألواح الشمسية منذ أكثر من 10 سنوات على نطاق محدود
أزمة بين إدارة المصري البورسعيدي وعماد النحاس قبل انطلاق الموسم الجديد
مدبولي يتراس اجتماع الحكومة الأسبوعي في العلمين الجديدة
الاحتلال: القوات تُخلي منازل الفلسطينيين في قصرة تمهيدًا للاستيلاء عليها
أشرف زكي يتقدّم ببلاغ ضد مُروّجي شائعة وفاة الفنان توفيق عبدالحميد
رئيس الوزراء يشهد توقيع 6 اتفاقيات لتطوير 23 مركز شباب بالمحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بطريقة محترفة | المتهمون بسرقة دراجة نارية في أسيوط خلف القضبان و«الداخلية» تكشف التفاصيل

أرشيفية
أرشيفية
محمد شراط

أمرت النيابة العامة بأسيوط، بحبس المتهمين بسرقة دراجة نارية أثناء توقفها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الداخلية تكشف التفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من 3 أشخاص لقيامهم بسرقة دراجته النارية أثناء توقفها بأحد الشوارع بأسيوط.

الأمن يفحص الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21/ يوليو الماضى تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط من (عامل - مقيم بدائرة القسم) بسرقة دراجته النارية حال توقفها أمام منزله.

ضبط المتهمين 


أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بنطاق محافظة أسيوط).. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية المُستولى عليها ودراجة آخرى "مُبلغ بسرقتها"، وكذا الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعتين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية الأجهزة الأمنية النيابة العامة حبس المتهمين وزارة الداخلية سرقة دراجة نارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

منتخب مصر يكشف حقيقة طلب حسام حسن الاستغناء عن سعفان الصغير وعبد الواحد

الطقس

انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

العام الدراسي 2027

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات |قرار نهائي يحسم الجدل

السيدة التي تقف وراء ترامب

أنا مجرد امرأة حامل.. من هي السيدة التي أثارت نظريات المؤامرة خلف ترامب؟

عبدالله السعيد

بين صفقة القرن وفسخ العقد.. علاقة عبدالله السعيد والزمالك أغرب حكايات الكرة المصرية

عبد الله السعيد

محمد أضا يكشف مستجدات أزمة ثلاثي الزمالك.. مفاجأة حول عبد الله السعيد

موعد المولد النبوي 2026

موعد المولد النبوي 2026 بعد إعلان الإفتاء أول أيام شهر ربيع الأول 1448.. اعرف الإجازة إمتى

بيزيرا

مصر كلها بتسأل فين.. هشام حنفي يبحث عن بيزيرا الزمالك في حمام السباحة

ترشيحاتنا

مجمع البحوث الإسلامية

البحوث الإسلاميَّة يعلن موعد الامتحان التحريري لمسابقة ابتعاث رمضان 1448هـ

دار الإفتاء

الصبر ونصرة المظلوم.. الإفتاء تكشف أبرز الدروس المستفادة من المولد النبوي

شيخ الأزهر

افتتاح الفرع العاشر لمدرسة الإمام الطيب لتحفيظ القرآن بجامعة الأزهر

بالصور

ليس ما تأكله فقط.. توقيت وجباتك قد يغير صحتك

تناول الطعام ليلًا قد يؤثر على الصحة
تناول الطعام ليلًا قد يؤثر على الصحة
تناول الطعام ليلًا قد يؤثر على الصحة

عيار 21 يصعد 120 جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

استقرار الدولار وانخفاض الريال..أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

كارمن سليمان تبهر متابعيها بـ لوك صيفي في أحدث ظهور

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد