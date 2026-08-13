المقرر الأممي الدولي: يتم عرقلة أي قرار ضد إسرائيل في مجلس الأمن عبر الفيتو الأمريكي

قال جورج كاتروغالوس، مقرر الأمم المتحدة المعني بالنظام الدولي، إن الأمم المتحدة تعمل على رفع وعي المجتمع الدولي بشأن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين والإبادة الجماعية في غزة قبل أن يؤكد، رداً على سؤال حول الإجراءات الرادعة، أن مجلس الأمن الدولي يواجه عرقلة بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" والتهديد باستخدامه في القرارات المتعلقة بإسرائيل.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي رعد عبد المجيد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن كل دولة على حدة، لديها "التزام قانوني وليس فقط التزاماً سياسيًا" بفرض عقوبات تجاه إسرائيل، مشيراً إلى الاتحاد الأوروبي باعتباره شريكاً فرض عقوبات على إسرائيل واتخذ رد فعل تجاه ما يحدث، لافتًا، إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تداعيات على إسرائيل.

وأشار، أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا تزال غير كافية ولا تتناسب مع حجم ما يحدث في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «أحياناً تشجع إسرائيل على القيام بذلك» ولا تعارض ممارساتها.