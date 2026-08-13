شوقي غريب يقترب من قيادة المنتخب الأوليمبي

كشفت بعض المصادر داخل اتحاد الكرة عن قرب تولي شوقي غريب المدير الفني لاتحاد الكرة قيادة المنتخب الأوليمبي.

وأكدت المصادر أن شوقي غريب يعد المرشح الاقرب لتولي قيادة المنتخب الأوليمبي.

وفي سياق متصل عقد شوقي غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة جلسة مع الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين فى الجبلاية.

وتمحورت الجلسة بين شوقى غريب والدكتور جمال محمد على حول تطوير برامج ودبلومات التدريب إضافة إلى الرخصة التدريبية.

كان شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة أكد أن ملف الرخصة التدريبية سوف يستفيد منه عديد المدربين فى مختلف الأقسام بالمسابقات المحلية.

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة أعلن تعيين شوقي غريب مديرا فنيا لـ الجبلاية خلفا لـ علاء نبيل.

قال شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: ملف الرخصة التدريبية من الملفات الشائكة والتى يستوجب العمل به فى أسرع وقت لصالح الفرق المصرية والمنتخبات الوطنية.

تابع شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة : الرخصة التدريبية مهمة للغاية لمدربي المسابقات المحلية ونسعى لزيادة أعداد العناصر المستفيدة منها.

أضاف شوقى غريب المدير الفني لـ اتحاد الكرة: نسعى لزيادة عدد مدربي الدوري الممتاز الحاصلين على الرخصة التدريبية البرو أو الـ A.