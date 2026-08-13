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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اختيار التخصص قبل تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية للتنسيق | فيديو

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
نهلة الشربيني

في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مساعدة طلاب الثانوية العامة على اتخاذ قرارات تعليمية واعية خلال مراحل التنسيق الإلكتروني، نشرت الوزارة فيديو توعويًا بعنوان «مستقبلك يبدأ من هنا... اختَر صح»، يتضمن عددًا من الإرشادات المهمة للطلاب قبل اختيار الكليات والتخصصات وتسجيل الرغبات.

ويدعو الفيديو الطلاب إلى عدم جعل مجموع الثانوية العامة العامل الوحيد في تحديد اختياراتهم، والتعرف على التخصصات التي تتناسب مع قدراتهم وميولهم وشخصياتهم وطموحاتهم، مع أهمية الاطلاع على احتياجات سوق العمل والبرامج الدراسية الجديدة والتخصصات التي تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية.

كما يشجع الفيديو الطلاب على القراءة والتعرف على الكليات ومسارات التعليم العالي المختلفة، والمقارنة بين البدائل المتاحة قبل تسجيل الرغبات، وعدم التأثر باختيارات الآخرين، مؤكدًا أن القرار التعليمي ينبغي أن يعبر عن قدرات الطالب وطموحاته وأهدافه المستقبلية.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار جهودها التوعوية لمساندة الطلاب خلال مراحل التنسيق الإلكتروني، من خلال نشر الأدلة الإرشادية والفيديوهات التوعوية التي تساعدهم على اتخاذ اختيارات مدروسة والاعتماد على المعلومات الرسمية.

وتدعو الوزارة الطلاب إلى مشاهدة الفيديو والاستفادة من الرسائل والإرشادات الواردة به، والتأني في اختيار التخصص والكلية بما يتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم، باعتبار أن الاختيار الصحيح هو بداية مستقبل ناجح.

https://www.facebook.com/share/r/1BypSwo6Y8/

تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2026 وزارة التعليم العالي

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