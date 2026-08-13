مياه الشرب بالجيزة: تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة لمحطة رفع وشبكة صرف صحي نكلا

أعلن المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM) لمحطة رفع وشبكة صرف صحي نكلا، وذلك بعد اجتياز أعمال التفتيش واستيفاء متطلبات الإدارة الفنية المستدامة.

وأوضح المهندس محمد حفناوي أن تجديد الاعتماد يعكس حرص الشركة على الالتزام بمعايير الإدارة الفنية المستدامة، ورفع كفاءة محطات وشبكات الصرف الصحي، والحفاظ على جاهزيتها التشغيلية، بما يضمن تقديم خدمات صرف صحي آمنة ومستقرة للمواطنين.

وأكد رئيس الشركة أن تجديد الاعتماد يأتي نتيجة جهود العاملين وحرصهم على تطبيق معايير التشغيل والصيانة والسلامة والجودة، مشيرًا إلى استمرار الشركة في تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة المحطات والمنشآت التابعة لها وفقًا لأعلى المعايير الفنية.

وأشار إلى أن محطة رفع وشبكة صرف صحي نكلا تخدم قرية نكلا، وتبلغ مساحة المحطة 1200 متر مربع، وتصل طاقتها التصميمية إلى نحو 20,736 مترًا مكعبًا يوميًا، بينما تبلغ طاقتها الفعلية نحو 3,250 مترًا مكعبًا يوميًا، بخط طرد قطر 500 مم وبطول 5,220 مترًا، ويتم تصريف المياه إلى محطة معالجة أم دينار.

ووجه المهندس محمد حفناوي الشكر للعاملين بالمحطة على جهودهم التي أسهمت في اجتياز أعمال التفتيش وتجديد الاعتماد، مؤكدًا استمرار الشركة في تطبيق معايير الإدارة الفنية المستدامة بمختلف محطاتها ومنشآتها، بما يعزز كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.