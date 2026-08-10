بروتوكول لإنشاء مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي للتكنولوجيا التطبيقية بسوهاج

تم توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة سوهاج، على أن تبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027.

تحت رعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وذلك في إطار دعم منظومة التعليم الفني وإعداد كوادر فنية مدربة ومؤهلة للعمل بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

ووقع البروتوكول الدكتور عمرو عبد الرحمن بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور كمال سليمان نائب محافظ سوهاج والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بحضور، الدكتور ايمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أبو العباس عيسى جلال، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد الدكتور ايمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم أن إنشاء المدرسة يأتي في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتحسين جودة المخرجات ومستويات المهارات المهنية بما يواكب المعايير الحديثة ويلبي احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات المختلفة.

وأضاف الدكتور عمرو عبد الرحمن بصيلة أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم نموذجًا للتكامل بين العملية التعليمية والتدريب العملي، بما يسهم في زيادة فرص تشغيل الخريجين، وتوفير العمالة الفنية المؤهلة التي تحتاج إليها القطاعات الإنتاجية والخدمية، ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشاد الدكتور أبو العباس عيسى جلال، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بمستوى مدارس مياه الشرب والصرف الصحي الفنية وما تقدمه من نموذج متميز في إعداد وتأهيل الطلاب، مؤكدًا أن التجارب السابقة لهذه المدارس أثبتت أهميتها في تخريج كوادر فنية مؤهلة تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي داخل مواقع العمل.

وأوضح أن إنشاء مدرسة جديدة بمحافظة سوهاج يمثل إضافة لمنظومة إعداد الكوادر البشرية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ويسهم في نقل الخبرات الفنية المتراكمة بالشركات إلى الطلاب، وتأهيلهم للتعامل مع التقنيات الحديثة في مجالات تشغيل وصيانة المحطات والشبكات والمعامل، بما يحقق الربط الحقيقي بين التعليم واحتياجات سوق العمل.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن إنشاء المدرسة يأتي دعمًا لتطوير القطاعات ذات الأولوية بالدولة، من خلال تأهيل العمالة الفنية وتوفير التدريب المتخصص وفق أحدث التقنيات، بما يلبي الاحتياجات الفعلية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وسوق العمل وانه يتم استقبال 75 طالب هذا العام من محافظات سوهاج واسيوط وقنا والبحر الاحمر والاقصر واسوان والحاصلين على مجموع لا يقل عن 260 درجة مع اجتياز الاختبارات الشفوية والتحريرية والحاسب الالى.

وأضاف أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل نموذجًا متطورًا للتعليم الفني يقوم على الشراكة والاستفادة من الخبرات العملية والتكنولوجية، مؤكدًا أن شركة مياه سوهاج ستعمل على توفير الخبرات والإمكانات اللازمة لإنجاح التجربة، بما يسهم في تخريج كوادر فنية على مستوى عالٍ من الكفاءة والمهارة.