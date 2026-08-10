قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السكة الحديد: رد فارق التذكرة للركاب بعد استبدال عربة قطار 989
بتوجيهات شيخ الأزهر.. 135 ألف دارس يخوضون اختبارات القرآن الكريم بالرواق الأزهري
بعد إحالة شركات المحمول للنيابة .. حسام الخشت يقترح منظومة جديدة
بدء العمل في السوق الحضاري الجديد بالصف بعد تسليم المحلات للباعة | صور
فرمان حاسم من الأهلي في صفقة محمد عبد المنعم | خاص
الجيش السوداني يستهدف رتلاً للدعم السريع بمسيّرات شمال دارفور
مصر والهند يبحثان توسيع الشراكة وتبادل الخبرات في علوم وتكنولوجيا الفضاء
وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ 11 محطة مياه و3 مشروعات للصرف بالوادي الجديد
البرلمان يتحرك ضد منتحلي الصفة الصحفية والكيانات الموازية لنقابة الصحفيين | تفاصيل
قتلت أطفالا أبرياء .. جندية إسرائيلية تكشف كواليس صادمة عن حرب غزة
بعد فيديو “إتلاف مدرسة بني سويف”|فصل الطلاب عام وإلزام ذويهم بإصلاح التلفيات وإحالة المدير للتحقيق
سـ.ـلاح ناري وتسجيلات.. قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بإنهاء حياة أسرة التجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بروتوكول لإنشاء مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي للتكنولوجيا التطبيقية بسوهاج

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

 تم توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة سوهاج، على أن تبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027.

تحت رعاية  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وذلك في إطار دعم منظومة التعليم الفني وإعداد كوادر فنية مدربة ومؤهلة للعمل بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

ووقع البروتوكول الدكتور عمرو عبد الرحمن بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور كمال سليمان نائب محافظ سوهاج والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بحضور، الدكتور ايمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أبو العباس عيسى جلال، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد الدكتور ايمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم أن إنشاء المدرسة يأتي في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتحسين جودة المخرجات ومستويات المهارات المهنية بما يواكب المعايير الحديثة ويلبي احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات المختلفة.

وأضاف الدكتور عمرو عبد الرحمن بصيلة أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم نموذجًا للتكامل بين العملية التعليمية والتدريب العملي، بما يسهم في زيادة فرص تشغيل الخريجين، وتوفير العمالة الفنية المؤهلة التي تحتاج إليها القطاعات الإنتاجية والخدمية، ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشاد الدكتور أبو العباس عيسى جلال، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بمستوى مدارس مياه الشرب والصرف الصحي الفنية وما تقدمه من نموذج متميز في إعداد وتأهيل الطلاب، مؤكدًا أن التجارب السابقة لهذه المدارس أثبتت أهميتها في تخريج كوادر فنية مؤهلة تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي داخل مواقع العمل.

وأوضح أن إنشاء مدرسة جديدة بمحافظة سوهاج يمثل إضافة لمنظومة إعداد الكوادر البشرية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ويسهم في نقل الخبرات الفنية المتراكمة بالشركات إلى الطلاب، وتأهيلهم للتعامل مع التقنيات الحديثة في مجالات تشغيل وصيانة المحطات والشبكات والمعامل، بما يحقق الربط الحقيقي بين التعليم واحتياجات سوق العمل.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن إنشاء المدرسة يأتي دعمًا لتطوير القطاعات ذات الأولوية بالدولة، من خلال تأهيل العمالة الفنية وتوفير التدريب المتخصص وفق أحدث التقنيات، بما يلبي الاحتياجات الفعلية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وسوق العمل وانه يتم استقبال 75 طالب هذا العام من محافظات سوهاج واسيوط وقنا والبحر الاحمر والاقصر واسوان والحاصلين على مجموع لا يقل عن 260 درجة مع اجتياز الاختبارات الشفوية والتحريرية والحاسب الالى.

وأضاف أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل نموذجًا متطورًا للتعليم الفني يقوم على الشراكة والاستفادة من الخبرات العملية والتكنولوجية، مؤكدًا أن شركة مياه سوهاج ستعمل على توفير الخبرات والإمكانات اللازمة لإنجاح التجربة، بما يسهم في تخريج كوادر فنية على مستوى عالٍ من الكفاءة والمهارة.

مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي للتكنولوجيا التطبيقية سوهاج التربية والتعليم والتعليم الفني الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط الحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026

نتيجة المرحلة الاولي 2026

الآن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2026

ضحيتي جريمة التجمع

فقدتا حياتهما بشكل مأساوي.. مدرسة ضحيتي جريمة التجمع تنعى "هيلين وليليان"

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

سعر الذهب

الجرام يتجاوز 7000 جنيه.. زيادة مفاجئة في سعر الذهب اليوم الاثنين

تنسيق الجامعات

قبل اعلان النتيجة.. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الأولى 2026| 92.89 % للطب

رسالة غامضة ومقتل أسرة بأكملها.. القصة الكاملة وراء جريمة التجمع الخامس

رسالة غامضة ومقتل أسرة بأكملها.. القصة الكاملة وراء جريمة التجمع الخامس

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

ترشيحاتنا

الشيخ رمضان عبدالمعز

رمضان عبدالمعز يحذر من أخطر ما يفسد الإيمان: كفيلة بإدخال صاحبها النار

د أحمد الشرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

مصروفات المعاهد الأزهرية 2026-2027.. أسعار العادي والنموذجي واللغات

فعاليات برنامج المساجد المحورية

الأوقاف تواصل فعاليات برنامج المساجد المحورية بـ ٣٥٨٨ مسجدًا

بالصور

ليه بتشتهي أكلات معينة قبل الدورة؟ أسباب الرغبة الشديدة

ليه بنشتهي أكلات معينة قبل الدورة؟
ليه بنشتهي أكلات معينة قبل الدورة؟
ليه بنشتهي أكلات معينة قبل الدورة؟

من المطبخ للثلاجة.. أخطاء صغيرة تجعل الطعام يفسد أسرع

من المطبخ للثلاجة.. أخطاء صغيرة تجعل الطعام يفسد أسرع
من المطبخ للثلاجة.. أخطاء صغيرة تجعل الطعام يفسد أسرع
من المطبخ للثلاجة.. أخطاء صغيرة تجعل الطعام يفسد أسرع

بعد انتهاء تصويره.. تعرف على تفاصيل مسلسل الأمير وميزانيته

مسلسل الأمير
مسلسل الأمير
مسلسل الأمير

فيديو متداول.. سيدة تحطم سيارة زوجها في السويس بسبب زواجه من أخرى

حطمت سيارة زوجها
حطمت سيارة زوجها
حطمت سيارة زوجها

فيديو

عزيز مرقة وحودة بندق

ديو مفاجأة.. عزيز مرقة وحودة لأول مرة معا في كليب “دقة”

لجين خليفة تعيد سيناريو دينا الشربيني

لجين خليفة تعيد سيناريو دينا الشربيني مع عمرو دياب.. ما القصة؟

تحذير عاجل من حلاوة المولد

تحذير عاجل من حمص حلاوة المولد .. مادة خطيرة تختبئ داخلها وتصيب المعدة والكلى

فيلم The Odyssey

فيلم «The Odyssey» يتجاوز المليار دولار.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد