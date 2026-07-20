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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس القابضة للمياه يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

عقد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ، بحضور  نواب رئيس مجلس الإدارة الدكتور صلاح بيومي، واللواء عاصم شكر، والدكتور أبو العباس عيسى، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة.

جاء ذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومعدلات تنفيذ وتسليم مشروعات مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب متابعة موقف تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي، والوقوف على نسب الإنجاز بكل شركة تابعة، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري استكمالها، والتأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال وتسليمها وفق الجداول الزمنية المقررة.

كما تناول الاجتماع الاستعدادات الخاصة بتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، بما يضمن سرعة البدء في الأعمال، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة وتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تُعد أحد أكبر المشروعات القومية التي تنفذها الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الإسراع في الانتهاء من تسليم مشروعات المرحلة الأولى، خاصة مشروعات مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والوصلات المنزلية للصرف الصحي، بما يضمن دخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة المباشرة للمواطنين بالقرى المستهدفة.

وشدد رئيس الشركة القابضة على أهمية المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ، والتنسيق المستمر بين الشركة القابضة والشركات التابعة، وسرعة إزالة أي معوقات ميدانية أو فنية، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية وبرامج الجودة، لضمان تنفيذ المشروعات بأعلى كفاءة وتحقيق الاستدامة التشغيلية.

وأضاف أن الشركة القابضة تتابع بصورة دورية جميع مراحل تنفيذ مشروعات المبادرة، سواء ما يتعلق باستكمال وتسليم مشروعات المرحلة الأولى، وسرعة البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية، بما يحقق مستهدفات الدولة في توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وفق أعلى معايير الجودة، وبما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة.

من جانبه، استعرض الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة، موضحًا أن الشركة القابضة تتابع بصورة مستمرة وعن قرب معدلات التنفيذ لمشروعات المرحلة الأولى، بالتوازي مع استكمال الاستعدادات الخاصة بالمرحلة الثانية، من خلال التنسيق مع الشركات التابعة وقطاع التخطيط.

من جانبه، أكد اللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع العمل، والوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات، مع أهمية متابعة كفاءة تشغيل وصيانة المشروعات التي دخلت الخدمة، بما يسهم في إطالة عمرها الافتراضي والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع أهمية الالتزام بضوابط الشراء الموحد، وبما يضمن استدامة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين.

وأضاف الدكتور أبو العباس عيسى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن قطاع التخطيط بالشركة القابضة يؤدي دورًا محوريًا في تحديد احتياجات المحافظات من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التنسيق المستمر مع الشركات التابعة والجهات المعنية، بما يضمن إعداد خطط تنفيذية دقيقة تتوافق مع أولويات التنمية واحتياجات المواطنين، وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات المخصصة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس مصطفى الشيمي باستمرار المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة، وإعداد تقارير دورية عن معدلات التنفيذ والتسليم، مع تكثيف التنسيق بين الشركة القابضة والشركات التابعة، وسرعة الانتهاء من تسليم مشروعات المرحلة الأولى، واستكمال جميع الاستعدادات الخاصة بالمرحلة الثانية، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، وتحقيق مستهدفات الدولة في الارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حياة كريمة مياه الشرب الصرف الصحي

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