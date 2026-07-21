تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور

كشف أدهم الشرقاوي، الناقد الرياضي، تفاصيل المفاوضات التي يقوم بها نادي الاتحاد السعودي من أجل ضم إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، بعد تألقه في كأس العالم 2026.

وقال أدهم الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «بالفعل هناك عروض سعودية للتعاقد مع إمام عاشور ومروان وطني خصوصًا بعد تألق إمام عاشور في كأس العالم 2026».

وأضاف الشرقاوي أن آدم وطني، وكيل إمام عاشور، عرّض على نادي نيوم السعودي التعاقد مع إمام عاشور لكن كان هناك تغييرات إدارية في النادي حالت دون مضي نادي نيوم بالصفقة.

وأشار إلى أنه كان هناك عرض مقدم من المفاوض الاتحادي لآدم وطني للتعاقد مع إمام عاشور، وقد يكون هناك عرض رسمي من نادي الاتحاد السعودي للتعاقد مع إمام عاشور مقابل 6 ملايين دولار وقد تزيد قيمة الصفقة إلى جانب راتب للاعب يبلغ 4 ملايين دولار.

ولفت الشرقاوي إلى أن آدم وطني يمتلك تفويضًا رسميًا من إمام عاشور للتعامل مع العروض الخارجية للاعب.

وفي سياق آخر، أشار الشرقاوي إلى أن محمود حسن تريزيجيه أنهى كل شيء مع نادي الرياض السعودي، وخلال ساعات ستتضح بنود التعاقد وينضم لتدريبات النادي خلال فترة المقبلة.