العفاسي ينتقد ازدواجية الموقف الإيراني من القواعد العسكرية: رفض لأمريكا وقبول لروسيا في سوريا

انتقد القارئ الكويتي الشهير مشاري راشد العفاسي الموقف الإيراني من الوجود العسكري الأجنبي، معتبراً أنه ينطوي على "ازدواجية".

وكتب العفاسي في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس":"الإيراني الذي يرفض الوجود العسكري الأمريكي بحجة رفض القواعد الأجنبية.. هو نفسه لم يعترض عندما أقامت روسيا قواعدها العسكرية في سوريا.. بل كان النظام الإيراني حليفًا وثيقًا لها وتعاون معها ميدانيًا طوال سنوات الحرب".



علق الشيخ مشاري راشد العفاسي على الحكم الصادر من محكمة الجنايات في بيروت ببراءة الفنان اللبناني فضل شاكر في القضية المتعلقة بمحاولة اغتيال مسؤول «سرايا المقاومة» في صيدا هلال حمود، معبرًا عن سعادته بالقرار القضائي.

ونشر العفاسي رسالة عبر حسابه على «إنستجرام»، هنأ خلالها فضل شاكر، قائلًا: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. مبروك البراءة يا صديقي»، متمنيًا دوام الخير والنعم عليه.