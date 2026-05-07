العفاسي يهنئ فضل شاكر ببراءته في قضية ببيروت

علق الشيخ مشاري راشد العفاسي على الحكم الصادر من محكمة الجنايات في بيروت ببراءة الفنان اللبناني فضل شاكر في القضية المتعلقة بمحاولة اغتيال مسؤول «سرايا المقاومة» في صيدا هلال حمود، معبرًا عن سعادته بالقرار القضائي.

ونشر العفاسي رسالة عبر حسابه على «إنستجرام»، هنأ خلالها فضل شاكر، قائلًا: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. مبروك البراءة يا صديقي»، متمنيًا دوام الخير والنعم عليه.

براءة فضل شاكر

وكانت محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضي بلال ضناوي وعضوية المستشارين سارة بريش ونديم الناشف، قد أصدرت حكمًا بالأكثرية يقضي ببراءة فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير في القضية المشار إليها.

كما تضمن الحكم إخلاء سبيلهما، ما لم يكونا موقوفين أو مطلوبين على ذمة قضايا أخرى، وذلك وفق ما جاء في منطوق القرار الصادر عن المحكمة