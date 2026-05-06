فرجه قريب.. أول تعليق من نجل فضل شاكر بعد براءة والده

علّق المطرب محمد شاكر نجل الفنان فضل شاكر ، على صدور حكم البراءة، في إحدى القضايا المنسوبة لوالده.

وكتب محمد شاكر عبر حسابه بموقع فيسبوك: الحمد لله رب العالمين، صدر حكم براءة والدي فضل شاكر بأول ملف، ونحن على ثقة تامة بالقضاء اللبناني بعهده الجديد، والفرج قريب بإذن الله.



وأصدر القضاء اللبناني ، حكما ببراءة الفنان فضل شاكر من قضية محاولة اغتيال مسؤول محلي لمجموعة مرتبطة بحزب الله، وفق ما قال مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأربعاء، في أول حكم وجاهي بحقه منذ تسليم نفسه الى السلطات، بينما لا يزال ملاحقا بقضايا أخرى مرتبطة بالارهاب.

وشاكر المولود لأب لبناني وأم فلسطينية، هو من أبرز المطربين في العالم العربي، وعرف بأعماله الرومانسية ودفء صوته، إلى أن اعتزل الغناء عام 2012 بعد تقربه من الداعية اللبناني الشيخ أحمد الأسير.