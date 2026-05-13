الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رونالدو يستعد لدخول التاريخ في بطولات كأس العالم

عبدالحكيم أبو علم

يستعد النجم المخضرم كريستيانو رونالدو لمشاركته السادسة وربما الأخيرة في كأس العالم، وذلك في أول ظهور له بالمونديال بعد انتقاله من الملاعب الأوروبية إلى السعودية.

وأثار رونالدو ضجة واسعة عالميا بانتقاله إلى النصر السعودي في أواخر عام 2022، وبدأت التساؤلات بشأن تأثير هذه الخطوة على مستواه لانتقالع إلى اللعب في مستوى أقل.

لكن رونالدو (41 عاما)  بدد هذه الشكوك قبل شهر على انطلاق مونديال 2026، باستمراره في تسجيل الأهداف مع النصر أو مع منتخب البرتغال.

وقال الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال "رونالدو يبقى متعطشا للفوز، ولا أرى أي مؤشرات لتراجع مستواه بعد انتقاله إلى السعودية".

وأضاف مارتينيز "رونالدو يقدم أداء مميزا، وأثبت أهميته لمنتخب البرتغال، فامتلاكه كل هذا الشغف بعد كل النجاحات والإنجازات التي حققها يبقى أمرا رائعا، مع التأكيد على الإنجازات لا تكفي فقط للانضمام لصفوف المنتخب بل يجب أن تكون مفيدا للفريق".

يستعد رونالدو ومنافسه اللدود ليونيل ميسي قائد الأرجنتين لمشاركة في كأس العالم للمرة السادسة، ويبقى النجم البرتغالي الأكثر مشاركة وتسجيلا للأهداف مع المنتخبات الوطنية بإحرازه 143 هدفا في 226 مباراة، واللاعب الوحيد أيضا الذي هز الشباك في 5 نسخ من كأس العالم.

وتابع مارتينيز "رغم أن رونالدو قائد الفريق، وحقق نجاحات غير مسبوقة تظهر تميزه، فإنه ملزم أيضا بمهام مثل أي لاعب آخر في المنتخب".

انتقل رونالدو إلى السعودية في منتصف موسم 2022-2023 بعد انتهاء فترته الأخيرة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وتردد أنه ورفض عروضا أخرى مقابل 200 مليون دولار سنويا، قائلا إن مشواره في أوروبا انتهى، وأنه مستعد لتحد جديد.

وتعرض رونالدو لانتقادات عديدة، ولم يتقبل العديد من النقاد والجماهير فكرة قبوله العرض السعودي الضخم بدلا من الاستمرار في أوروبا، بل إن البعض وصف هذه الخطوة بأنه اعتزل كرة القدم على المستوى التنافسي.

ولكن رونالدو رد بالإشادة بالدوري السعودي، قائلا إنه أقوى من مثيله فى كل من البرتغال وفرنسا، ومضيفا أن من ينتقد اللعب في السعودية عليه أن يذهب إلى هناك ويحاول المنافسة وتقديم أداء مميز وسط درجة حرارة عالية تصل إلى 40 درجة مئوية.

لم يؤثر انتقال رونالدو من أوروبا على أدائه مع منتخب البرتغال بل حافظ على مستواه المميز ، مسجلاً 25 هدفاً في آخر 30 مباراة له بقميص بلاده.

وصام رونالدو عن التهديف في 5 مباريات خلال مشوار منتخب بلاده ببطولة أمم أوروبا 2024، الذي انتهى بخروج البرتغال من دور الثمانية، ولكنه ساهم في تتويج البرتغال بلقب دوري أمم أوروبا في 2025 بعد عامين ونصف من انتقاله إلى النصر، حيث سجل 8 أهداف في مشوار التتويج منها هدف في النهائي أمام إسبانيا.

