رؤساء الائتلاف الحكومي في إسرائيل يتقدمون بطلب لحل الكنيست

قرر ‏رؤساء الإئتلاف الحكومي في إسرائيل التقدم بطلب لحل الكنيست ‏من أجل التصويت عليه الأسبوع القادم على أن يتم الاتفاق على موعد الانتخابات لاحقا في لجنة الكنيست، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وقدّم رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي أوفير كاتس، الأربعاء، مشروع قانون لحل الكنيست الخامس والعشرين، بدعم من رؤساء جميع أحزاب الائتلاف، في وقت تواجه فيه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أزمة متفاقمة بشأن إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.

وبحسب مقترح كاتس، سيتم تحديد موعد الانتخابات خلال المناقشات التي ستُعقد داخل لجنة شؤون الكنيست.

وتهدف خطوة الائتلاف إلى تقديم مشروع قانون خاص به لحل الكنيست من أجل الاحتفاظ بالسيطرة على موعد الانتخابات المقبلة. ومن المتوقع أن يُطرح مشروع القانون للتصويت الأسبوع المقبل.