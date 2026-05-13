نائب الرئيس الأمريكي: مفاوضونا يحرزون تقدمًا في المحادثات مع إيران

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس اليوم /الأربعاء/ إن كبار المفاوضين الأمريكيين ما زالوا يحرزون تقدما في محادثات السلام مع إيران.

وأضاف فانس - في مؤتمر صحفي اليوم - "قضيت وقتا طويلا على الهاتف مع كل من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف (كبيري مبعوثي الإدارة الأمريكية إلى إيران) هذا الصباح، ومع عدد من أصدقائنا في العالم العربي.. وأعتقد أننا نحرز تقدما؛ لكن السؤال الأساسي هو: /هل نحرز تقدما كافيا يببي الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس؟/.

وقال فانس إن الإدارة لا تزال تركز تركيزا شديدا على ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، واعتبر ذلك "المعيار الرئيسي" لأي اتفاق... و"الخط الأحمر بسيط للغاية".

واشار إلى أن الرئيس ترامب بحاجة إلى "الشعور بالثقة بأننا وضعنا عددا من الضمانات بحيث لن تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا".

ولفت إلى أنه في حال حصلت إيران على سلاح نووي فسيحدث سباق تسلح نووي وستسعى دول عدة إلى امتلاكه، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية منخرطة في عملية دبلوماسية نشطة لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.

داخلي، قال جيه دي فانس إن الإدارة الأمريكية تهتم "بالأوضاع المالية للشعب الأمريكي" .. مدافعا عن ترامب، بسبب ما تردد بشأن قوله إن "هذا الأمر ليس على رأس أولوياته؛ بينما يسعى جاهداً لإبرام اتفاق سلام مع إيران".. وقال فانس "لا أعتقد أن الرئيس قال ذلك؛ أعتقد أن هذا تحريف لما قاله الرئيس"