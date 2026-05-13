الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
إعلام إسرائيلي: نتنياهو يدفع نحو انتخابات مبكرة لتفادي تداعيات ذكرى 7 أكتوبر

بنيامين نتنياهو
القسم الخارجي

تشهد الساحة السياسية في إسرائيل تصاعدًا في الحديث عن إمكانية التوجه إلى انتخابات مبكرة؛ في ظل مؤشرات على أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يفضل تقديم موعد الانتخابات إلى شهر سبتمبر، خشية انعكاسات الذكرى السنوية لأحداث 7 أكتوبر على المشهد السياسي الداخلي.

ووفقًا لما أوردته قناة "كان" العبرية، نقلًا عن مصادر سياسية، فإن نتنياهو يعتقد أن إجراء الانتخابات في أكتوبر؛ قد يضع حكومته أمام ضغوط شعبية وسياسية متزايدة، بسبب الارتباط المباشر بملف الإخفاقات الأمنية التي رافقت أحداث 7 أكتوبر، الأمر الذي قد يضر بمكانة معسكره الانتخابية.

وتشير تقديرات داخل الأوساط الإسرائيلية، إلى أن رئيس الحكومة يسعى لتجنب حملة انتخابية تتزامن مع تصاعد الانتقادات الموجهة للحكومة والمؤسسة الأمنية، خاصة مع استمرار الجدل حول مسؤولية القيادات السياسية والعسكرية عن تداعيات تلك الأحداث.

وفي المقابل، تتعمق أزمة الائتلاف الحاكم على خلفية الخلافات المتعلقة بقانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، حيث حذر وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين من أن الأزمة قد تدفع نحو حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات خلال سبتمبر المقبل.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحاخام إسرائيل كربيتس، المقرب من قيادة حزب "ديغل هتوراه"، أكد أن قرار الانسحاب من الحكومة أصبح شبه محسوم، معتبرًا أن التوجه إلى انتخابات مبكرة بات الخيار الأقرب بعد تعثر التفاهمات بشأن ملف تجنيد الحريديم.

إسرائيل الساحة السياسية في إسرائيل انتخابات مبكرة بنيامين نتنياهو وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين

رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

