مرموش يسجل.. مانشستر سيتي يكتسح كريستال بالاس بثلاثية في البريميرليج

اكتسح فريق مانشستر سيتي نظيره كريستال بالاس، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة المؤجلة 31 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثلاثية مانشستر سيتي عن طريق أنطوان سيمينو وعمر مرموش وسافيو في الدقائق 32، 40، 84.

تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: نونيز، خوسانوف، جويهي وجفارديول.

خط الوسط: أيت نوري، فودين وبرناردو.

خط الهجوم: مرموش، سافينيو وسيمينيو.

ويحتل فريق مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 77 نقطة بفارق نقطتين فقط عن أرسنال.