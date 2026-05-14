الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الإمارات تنفي زيارة نتنياهو أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي

نفت دولة الإمارات العربية المتحدة صحة ما تم تداوله بشأن زيارة مزعومة لرئيس الوزراء الإسرائيلي أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي رفيع المستوى، مؤكدة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وأكدت مصادر رسمية إماراتية أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن “عارٍ تماماً عن الصحة”، موضحة أنه لم تتم أي زيارات من هذا النوع، ولم يُستقبل أي وفد عسكري إسرائيلي في الدولة خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا النفي في وقت تتزايد فيه الشائعات المرتبطة بالعلاقات الإقليمية والتحركات الدبلوماسية بين الأطراف الدولية، خصوصاً في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة منذ أشهر، وما يرافقها من تداول مكثف لمعلومات غير دقيقة عبر وسائل الإعلام غير الرسمية.

وشددت المصادر على ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من الجهات الرسمية، وعدم الانسياق وراء الأخبار المضللة التي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة أو سوء الفهم بشأن مواقف الدولة وسياساتها الخارجية.

وتحافظ دولة الإمارات على نهج دبلوماسي قائم على الشفافية في إعلان الزيارات الرسمية والاتصالات الدولية، حيث يتم الإعلان عن أي تحركات دبلوماسية أو لقاءات رسمية عبر القنوات الحكومية المعتمدة ووسائل الإعلام الرسمية.

ويأتي هذا النفي في سياق حساس تشهده المنطقة، في ظل استمرار التوترات الإقليمية والتطورات المرتبطة بالملفات السياسية والأمنية، ما يفتح المجال أمام انتشار شائعات وأخبار غير مؤكدة تتعلق بعلاقات الدول وتحركاتها الخارجية.

وتؤكد الإمارات في أكثر من مناسبة التزامها بسياسة خارجية تقوم على التوازن وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مع التركيز على الحلول الدبلوماسية والحوار في معالجة الأزمات، وتجنب التصعيد أو الانخراط في أي صراعات مباشرة.

كما تدعو الجهات الرسمية باستمرار إلى أهمية الاعتماد على المصادر الموثوقة في نقل الأخبار، خاصة في القضايا التي تمس العلاقات الدولية أو الأمن الإقليمي، نظراً لحساسيتها وتأثيرها على الرأي العام.

بوسي تثير الجدل
