بمشاركة 54 سفينة.. أسطول الصمود يستعد للإبحار نحو غزة

يستعد "أسطول الصمود العالمي"، للانطلاق غداً الخميس، من مدينة مرمريس التركية المطلة على البحر المتوسط، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، بمشاركة 54 سفينة.

وقال عدد من أعضاء الأسطول المشاركين، بينهم سميرة آق دنيز أوردو، وإيمان المخلوفي، وسعيد أبو كشك، وكو تينموانج، ونتاليا ماريا، إن المشاركين سيواصلون تحركاتهم رغم تصعيد الاحتلال الإسرائيلي للعنف ضد القوافل البحرية السلمية.

ومن جهته، قال سعيد أبو كشك إن "إسرائيل" لا تحترم حقوق الإنسان ولا القانون الدولي، مبينا أن نشطاء أسطول الصمود قرروا المضي قدما في رحلاته لكسر الحصار عن غزة بعد أخذ كل ما حدث في فلسطين خلال السنوات الماضية بعين الاعتبار.

وأوضح أن 54 سفينة ستنطلق الخميس من مرمريس باتجاه غزة، بينها 5 سفن تابعة لتحالف "أسطول الحرية" بمشاركة أكثر من 500 شخص.