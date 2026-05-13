قرقاش: أولوية الإمارات وقناعتها الراسخة ستبقى دائما في تغليب الحلول السياسية

أكد مستشار رئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، أن أبوظبي تواصل التمسك بخيار الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة أزمات المنطقة، مشددا على أن الإمارات تعتبر الحوار والتفاوض السبيل الأمثل لتجنب التصعيد وحماية استقرار الإقليم.

وجاءت تصريحات قرقاش في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب الأخيرة والتطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة، حيث أوضح أن “أولوية الإمارات وقناعتها الراسخة ستبقى دائماً في تغليب الحلول السياسية”، مؤكداً أن بلاده لم تكن تسعى إلى الحرب، بل عملت بشكل متواصل على تجنبها واحتواء تداعياتها.

وأشار المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات إلى أن العلاقات العربية الإيرانية لا يمكن أن تقوم على “المواجهات والصراعات”، في رسالة تعكس توجه أبوظبي نحو دعم مسارات التهدئة الإقليمية وتعزيز قنوات الحوار بين دول المنطقة.

وأضاف أن الإمارات تؤكد أهمية المسار السياسي والتفاوضي في معالجة القضايا الإقليمية، معتبراً أن الاستقرار الدائم لا يمكن تحقيقه عبر التصعيد العسكري، وإنما من خلال التفاهمات السياسية التي تراعي مصالح جميع الأطراف وتحفظ أمن المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الترقب بعد أسابيع من التصعيد العسكري والتوترات الأمنية التي أثارت مخاوف دولية بشأن أمن الملاحة والطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي.