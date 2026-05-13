خالد الغندور: الزمالك لا يحتاج إلا لجماهيره المخلصة لدعمه في كل الأوقات

أكد الإعلامي خالد الغندور أن نادي الزمالك يحتاج فقط إلى جماهيره المخلصة والمنتمية له بشكل كامل لدعمه في كل الأوقات.

وكتب الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"الزمالك مش محتاج غير الزملكاوي يشجعه اللي متعاطف اهلا بيه و اللي مش حابب الزمالك يكسب طبيعي دي كورة و مشاعر و انتماءات و اللي تحللوا لنفسك المفروض تتقبلوا من غيرك".

يستعد نادي الزمالك لخوض معسكر مغلق غدا الخميس لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري ضمن منافسات إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى معتمد جمال المدير الفني للزمالك لكسب اللاعبين التركيز الكامل على المباراة والابتعاد عن الضغوطات، وذلك بعد خسارة لقاء الذهاب بهدف دون رد.

ويرغب الزمالك لتعويض الخسارة في مباراة الذهاب ليحقق الفوز في القاهرة مستغلا عامل الأرض والجمهور.

ويدخل الزمالك المباراة تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، من أجل تعويض نتيجة الذهاب والتتويج باللقب القاري أمام جماهيره على استاد القاهرة الدولي.