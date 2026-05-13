سامسون أكينيولا سبب إيقاف القيد الجديد للزمالك فى القضية 17.. تفاصيل

كشف طارق السيد نجم الكرة المصرية السابق ان مستحقات المهاجم البنيني السابق سامسون أكينيولا هي السبب المباشر وراء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بفرض عقوبة إيقاف قيد جديدة على نادي الزمالك.



وكتب طارق السيد عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"مستحقات البنيني سامسون أكينيولا سبب إيقاف القيد الجديد للزمالك".



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» توقيع عقوبة جديدة على الزمالك بإيقاف القيد لمدة 3 فترات انتقالات، وذلك وفقًا لما ورد عبر الموقع الرسمي للاتحاد، اليوم الأربعاء 13 مايو 2026.

ولم يكشف «فيفا» عن تفاصيل إضافية بشأن سبب العقوبة الجديدة، كما لم يوضح الأطراف المرتبطة بالقرار، مكتفيًا بإدراج اسم الزمالك ضمن قائمة الأندية الموقوفة عن القيد.

ويأتي القرار الجديد؛ في ظل سلسلة من الأزمات القانونية التي يواجهها الزمالك خلال الفترة الأخيرة، بعدما سبق أن تعرض النادي لعقوبات مماثلة بسبب مستحقات مالية متأخرة تخص مدربين ولاعبين سابقين.

وشملت القضايا السابقة، مستحقات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الأسبق للفريق وجهازه المعاون، إلى جانب قضية مستحقات السويسري كريستيان جروس، فضلًا عن مستحقات التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق.