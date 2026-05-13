محافظة الجيزة تنظم حملات على المحال العامة الممارسة للنشاط السياحي بالطالبية

نفذت محافظة الجيزة من خلال الإدارة العامة للسياحة حملة مكبرة استهدفت المحال العامة التي تمارس نشاطًا سياحيًا دون ترخيص بنطاق حي الطالبية.

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت والمحال العامة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية والصحية والبيئية بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

واطّلع المحافظ على نتائج الحملة التي استهدفت المرور على شوارع الملك فيصل والمطبعة بحي الطالبية، حيث تم المرور على عدد من المنشآت التي تمارس نشاطها دون التراخيص اللازمة، إلى جانب مراجعة تراخيص الإعلانات والاشتراطات الصحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 250 كيلو من اللحوم والجبن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتأكيد على استمرار الحملات لتحقيق الانضباط ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وجاءت الحملة بحضور عزة وهدان المشرف على الإدارة العامة للسياحة، وبالتنسيق مع الإدارات المختصة بحي الطالبية والتي شملت إدارات الإشغالات ورخص المحال والإعلانات، إلى جانب مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وذلك في إطار تكامل الجهود الرقابية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط.