نائب محافظ الجيزة يشهد حفل تخرج 80 متحررا من الأمية ضمن مشروع نور حياتهم بالبدرشين

شهد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، بالإنابة عن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة،حفل تخريج 80 شخصا من المتحررين من الأمية ضمن أنشطة مشروع «نور حياتهم»، وهو جزء من مبادرة «لا أمية مع تكافل» التي تنفذها مؤسسة صناع الحياة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وبشراكة رئيسية مع الهيئة العامة لتعليم الكبار وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتمكين المواطنين وترسيخ الحق في التعليم.

استهلت فعاليات الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم أعقبها جلسة حوارية شارك فيها عدد من المتحررين من الأمية حيث عرضوا تجاربهم الإنسانية وأثر التعليم في تغيير مسار حياتهم وتحسين فرص العمل وتعزيز الاندماج المجتمعي، وبناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم.

وخلال كلمته في الحفل نقل نائب المحافظ تحيات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة وتقديره لكافة الدارسين الذين تحرروا من الأمية.

وأكد الشهابي، أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع بناء الإنسان على رأس أولوياتها باعتباره أحد المحاور الأساسية للتنمية البشرية مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في مساندة جهود الدولة وتحقيق التكامل مع الأجهزة التنفيذية.

وأشار نائب محافظ الجيزة، إلى أن قصص النجاح التي حققها المتحررون من الأمية تعكس الإرادة الحقيقية للتغيير مؤكدًا أن التعلم يمثل بداية جديدة لحياة قائمة على العمل والمشاركة الإيجابية.

وذلك بحضور، بشير عبد الباسط رئيس مركز البدرشين، وأحمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، والمتطوعين القائمين على تنفيذ أنشطة المشروع، من خلال فتح 110 فصول لمحو الأمية بمركز البدرشين، بواقع 1300 دارسا ودارسة يتحررون من قيود الأمية.