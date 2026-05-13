في ذكرى رحيلها.. أوبرا الجزائر تقيم ليالي وردة.. تفاصيل

تُحيي أوبرا الجزائر الذكرى الـ14 لرحيل الفنانة وردة الجزائرية، وذلك من خلال تظاهرة فنية بعنوان “ليالي وردة الجزائرية” يومي 22 و23 ماي 2026. وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة والفنون بدولة الجزائر، الدكتورة مليكة بن دودة.



السهرة الأولى 22 مايو: بمشاركة زين عوض، أسماء بن أحمد، شيماء معلم وصبري عز الدين.



أما السهرة الثانية 23 مايو فستكون بمشاركة نادين صعب، حسيبة عمروش وأسماء سبع.

ويتضمن البرنامج أيضاً معرضاً لصور ومقتنيات نادرة للفقيدة، ندوة فكرية، وجلسة بيع بالإهداء لكتاب يوّثق مسيرة وردة الجزائرية بقلم نجلها رياض قصري.