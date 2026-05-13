ضبط متهم بالتعدي على زوجته وحماته في المنوفية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن التضرر من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدتين بالضرب مستخدماً سلاحا أبيض وإحداث إصابة إحداهما بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى، تلقى مركز شرطة قويسنا بلاغا من ربة منزل، مصابة بجرح قطعى بالوجه، وكريمتها، بتضررهما من زوج الأخيرة، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابة الأولى باستخدام "سلاح أبيض" لخلافات عائلية بينهم.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بتخلصه من الأداة المستخدمة فى التعدى بإلقائها بأحد المصارف المائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



