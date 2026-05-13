الداخلية تكشف حقيقة ادعاء تلفيق قضية مخدرات لشخص بالسويس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام أحد ضباط الشرطة بتلفيق قضية مخدرات لشقيقه بالسويس.

بالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، عامل، له معلومات جنائية، متواجد حالياً خارج البلاد، وأنه بتاريخ 6 الجارى وفقاً لإجراءات مقننة تم ضبط شقيقه (عنصر جنائى)، وبحوزته كمية من المواد المخدرة.

بمواجهته، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه فى إطار من الشرعية والقانون وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات “ما زال قيد التحقيق”، كما تبين قيام المذكور بنشر مقطع الفيديو المشار إليه فى محاولة للاستفادة منه قضائياً.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.



