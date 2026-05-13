الداخلية تكشف حقيقة فيديوهات البلطجة وإطلاق النار في البحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بعدة مقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص وآخرين بممارسة أعمال البلطجة ضده وأهالى المنطقة محل سكنه وإطلاق أعيرة نارية وإتلاف مزرعته بالبحيرة.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات بين القائم على النشر، وهو مزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات، وبين المشكو فى حقه عامل، مقيم بدائرة المركز، لسابقة قيام شقيق المشكو فى حقه خلال عام 2022 بالتعدى على والده باستخدام سلاح نارى وإحداث إصابته "تم ضبطه فى حينه، وصدور حكم قضائى ضده بالسجن ويتم التنفيذ عليه حالياً"، وأن مقاطع الفيديو المشار إليها قديمة خاصة بذات الواقعة.

وباستدعاء القائم على النشر، وبمواجهته أقر بإعادة نشر مقاطع الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي على النحو المشار إليه للإيحاء بكونها حديثة للضغط على عائلة المتهم للتصالح معه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



