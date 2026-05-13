خطوة بخطوة.. تعمل إيه لو شوفت شخص في الشارع ظاهر عليه علامات تعاطي المخدرات.. فيديو

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي رقم للتواصل والإبلاغ عن الحالات التي قد تتواجد في الشوارع ويظهر عليها حالات تعاطى المواد المخدرة وهو رقم الخط الساخن التابع لوزارة التضامن 16439 .

وأوضحت وزارة التضامن أنه عقب الاتصال بالخط الساخن التابع لوزارة التضامن سوف تتحرك فرق متعددة التخصصات بشكل فوري إلى موقع الحالة، تضم فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والهلال الأحمر المصري، وذلك للقيام بمهام الوصول والالتقاط ونقل المستفيد إلى أحد المقار التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ،وتقديم الإسعافات الأولية والدعم الطارئ.

كما سيتم إجراء الفحوصات الطبية الشاملة، بما في ذلك الكشف عن تعاطي المواد المخدرة وكذلك الكشف عن الأمراض المصاحبة، خاصة الفيروسات الكبدية وHIV كذلك تقديم الرعاية الأولية "ملبس ، نظافة شخصية ، تهيئة نفسية".

وفى حالة عدم وجود بطاقة رقم قومي لدى الشخص بلا مأوى ستقوم وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج الأوراق الثبوتية وفقًا للأطر القانونية المنظمة.

وعقب التأكد أن حالة الشخص بتتعاطي المواد المخدرة سيقوم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بتوفير كافة الخدمات العلاجية مجانا ووفقا للمعايير الدولية من خلال المراكز التابة للصندوق والجهات الشريكة وبالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية حيث سيتم إحالة الشخص للعلاج ويبدأ برامج العلاج الطبي والتأهيل النفسي والسلوكي.

كما سيتم إعداد خطة خروج للحالة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لضمان عدم العودة إلى الشارع، والحد من عوامل الخطورة المؤدية للانتكاسة وان هذه المبادرة ستبدأ في محافظات القاهرة الكبرى ثم بعد ذلك التوسع تدريجيا في المحافظات المختلفة.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توفير أوجه الرعاية الكاملة للأشخاص بلا مأوى.



