لبنان.. حقيقة استهداف سيارة على طريق ضهر البيدر بالبقاع

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مراسل القناة أوضح أنه لا صحة لما تردد حول استهداف سيارة على طريق ضهر البيدر بالبقاع شرقي لبنان.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن استهدافه أكثر من 40 موقعا لحزب الله في عدة مناطق جنوبي لبنان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ، باللغة العربية أفيخاي أدرعي، أمراً جديداً بالإخلاء الفوري للعديد من القرى في جنوب لبنان.

وأوضح أدرعي، في بيانه، وفقاً لما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قبل قليل:" أن أوامر الإخلاء تشمل قرى مشغرة، ويانوه، وبرج الشمالي، وخلوسية الفوكا، ودبال، والعباسية، وهي قرى تقع جميعها في منطقة صور بجنوب لبنان.



