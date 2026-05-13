أحمد عطا: روح الزمالك سر التفوق.. ومحمد إسماعيل قدم درسًا في المنافسة الشريفة

أكد الإعلامي أحمد عطا أن الروح الجماعية داخل نادي الزمالك تعد واحدة من أهم أسباب تميز الفريق خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن حالة الترابط بين اللاعبين لعبت دورًا كبيرًا في تجاوز العديد من الصعوبات.

وقال أحمد عطا، خلال ظهوره عبر قناة نادي الزمالك، إن بعض الفرق قد تشهد اعتراضات من اللاعبين بسبب الجوائز الفردية أو المنافسة على المراكز، لكنه كشف عن موقف مختلف تمامًا داخل الزمالك بطلُه محمد إسماعيل.

وأوضح أن محمد إسماعيل انضم إلى الزمالك رغم وجود الثنائي حسام عبد المجيد ومحمود حمدي الونش في مركز قلب الدفاع، لكنه كان يثق في قدراته وسعى للمنافسة بقوة حتى نجح في الحصول على فرصته.

وأضاف أن اللاعب كان متعاقدًا مع شركة متخصصة في تحليل الأداء الفردي بهدف تطوير مستواه ومعالجة أخطائه، لكنه فاجأ الجميع بترشيح نفس الشركة إلى زميله الونش، رغم المنافسة المباشرة بينهما على المشاركة الأساسية.

وأشار أحمد عطا إلى أن هذا التصرف يعكس الروح الرائعة داخل الفريق، مؤكدًا أن المنافسة داخل الزمالك قائمة على دعم الزملاء وليس الغيرة أو الصراعات الشخصية.

كما أشاد بموقف عمر جابر، موضحًا أنه رغم إصابته يحرص على التواجد المستمر مع الفريق في المعسكرات والرحلات المختلفة، سواء داخل مصر أو خارجها، لدعم زملائه.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الروح والترابط بين اللاعبين كانت من أبرز أسباب قدرة الزمالك على مواجهة التحديات الأخيرة، معربًا عن أمله في أن يواصل الفريق حصد النجاحات خلال الفترة المقبلة.