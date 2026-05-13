الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أحمد عطا: روح الزمالك سر التفوق.. ومحمد إسماعيل قدم درسًا في المنافسة الشريفة

منار نور

أكد الإعلامي أحمد عطا أن الروح الجماعية داخل نادي الزمالك تعد واحدة من أهم أسباب تميز الفريق خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن حالة الترابط بين اللاعبين لعبت دورًا كبيرًا في تجاوز العديد من الصعوبات.

وقال أحمد عطا، خلال ظهوره عبر قناة نادي الزمالك، إن بعض الفرق قد تشهد اعتراضات من اللاعبين بسبب الجوائز الفردية أو المنافسة على المراكز، لكنه كشف عن موقف مختلف تمامًا داخل الزمالك بطلُه محمد إسماعيل.

وأوضح أن محمد إسماعيل انضم إلى الزمالك رغم وجود الثنائي حسام عبد المجيد ومحمود حمدي الونش في مركز قلب الدفاع، لكنه كان يثق في قدراته وسعى للمنافسة بقوة حتى نجح في الحصول على فرصته.

وأضاف أن اللاعب كان متعاقدًا مع شركة متخصصة في تحليل الأداء الفردي بهدف تطوير مستواه ومعالجة أخطائه، لكنه فاجأ الجميع بترشيح نفس الشركة إلى زميله الونش، رغم المنافسة المباشرة بينهما على المشاركة الأساسية.

وأشار أحمد عطا إلى أن هذا التصرف يعكس الروح الرائعة داخل الفريق، مؤكدًا أن المنافسة داخل الزمالك قائمة على دعم الزملاء وليس الغيرة أو الصراعات الشخصية.

كما أشاد بموقف عمر جابر، موضحًا أنه رغم إصابته يحرص على التواجد المستمر مع الفريق في المعسكرات والرحلات المختلفة، سواء داخل مصر أو خارجها، لدعم زملائه.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الروح والترابط بين اللاعبين كانت من أبرز أسباب قدرة الزمالك على مواجهة التحديات الأخيرة، معربًا عن أمله في أن يواصل الفريق حصد النجاحات خلال الفترة المقبلة.

بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها اليوم على تباين مؤشراتها

بعد توقف 4 أشهر.. الأردن يعلن عودة الصيد البحري إلى خليج العقبة

مسيرات حزب الله تثير فزع جيش الاحتلال ومحاولات لوقفها

أبطال فيلم «Ceniza en la Boca» يخطفون الأنظار بمهرجان كان

علامات في القدم قد تكشف الإصابة بمرض خطير

ماذا يحدث لجسم المرأة مع السهر المتكرر؟

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

لن يشاهدها الأبناء.. علماء يحذرون: نحن آخر جيل يرى الخنافس المضيئة |فيديو

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

