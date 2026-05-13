الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ميدو: أيمن الرمادي لم يخطئ بدعمه لـ نادي الزمالك

دافع الإعلامي أحمد حسام ميدو عن المدرب أيمن الرمادي بعد الجدل الذي أثير مؤخرًا بسبب منشوره الداعم لـ نادي الزمالك قبل مواجهة الفريق المرتقبة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال ميدو خلال ظهوره عبر قناة «النهار» إن أيمن الرمادي كتب رسالة عاطفية لدعم لاعبي الزمالك، تحدث خلالها عن تعرض الفريق للظلم، وطالب اللاعبين بالتعويض والتمسك بروح القتال، مستشهدًا في نهاية رسالته بكلمات الرئيس الراحل أنور السادات.


وأوضح ميدو أن الرمادي تعرض لهجوم وانتقادات كبيرة عقب نشر الرسالة، مؤكدًا أن الأمر لا يستحق كل هذا الجدل، خاصة أن المدرب سبق له العمل داخل الزمالك وحقق بطولة مع الفريق، ما جعله يرتبط بالنادي وجماهيره بشكل طبيعي.

وأضاف: «مش عيب إنك تشتغل في مكان وتحبه وتتأثر بالفترة اللي قضيتها فيه، خصوصًا لو عندك ذكريات جيدة مع الجمهور والناس اللي اشتغلت معاهم».

ووجه ميدو رسالة إلى أشرف نصار، مطالبًا بعدم تحميل الأمور أكثر من حجمها، مشيرًا إلى أن الرمادي لا ينافس الزمالك بشكل مباشر في الدوري، كما أن دعمه جاء لمباراة أفريقية وليس لمواجهة محلية.

وأكد ميدو أن أيمن الرمادي مدرب محترم وصاحب خبرات كبيرة، مشيدًا بطريقة تعامله مع اللاعبين وإدارته للمباريات، معربًا عن أمله في ألا تؤثر الأزمة الحالية على علاقته بإدارة البنك الأهلي.

واختتم ميدو تصريحاته بالتأكيد على ضرورة غلق هذا الملف وعدم تصعيده خلال الفترة المقبلة.

