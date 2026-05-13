لن يشاهدها الأبناء.. علماء يحذرون: نحن آخر جيل يرى الخنافس المضيئة |فيديو

تشهد أعداد الخنافس المضيئة، تراجعًا حادًا بمناطق مختلفة حول العالم، ما دفع علماء البيئة إلى إطلاق تحذيرات من أن الأجيال الحالية قد تكون الأخيرة التي ترى هذا المشهد الطبيعي الساحر في الظلام.

وتعد الخنافس المضيئة التي تنتمي إلى فصيلة اليراعات من أكثر الحشرات تميزًا بقدرتها على إصدار ضوء حيوي يستخدم للتواصل والتزاوج، لكن هذا التوازن البيئي الدقيق أصبح مهددًا بشكل متسارع خلال العقود الأخيرة.

ويرجع العلماء هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها فقدان المواطن الطبيعية نتيجة التوسع العمراني، واستخدام المبيدات الحشرية بكثافة في الزراعة، إضافة إلى التلوث الضوئي الذي يربك سلوك اليراعات ويؤثر في قدرتها على التواصل عبر الضوء، كما أن التغيرات المناخية وتدهور المناطق الرطبة، التي تُعد بيئة أساسية لتكاثر هذه الحشرات، ساهمت بشكل كبير في تقليص أعدادها عالميًا.

تلوث الضوء وتدمير “لغة الخنافس المضيئة”

ويعد التلوث الضوئي من أخطر التهديدات غير المرئية التي تواجه الخنافس المضيئة، إذ تعتمد هذه الحشرات على ومضات الضوء كوسيلة أساسية للتزاوج والتواصل. ومع انتشار الإضاءة الصناعية في المدن والقرى، تفقد اليراعات القدرة على رؤية إشارات بعضها البعض، ما يؤدي إلى تراجع معدلات التكاثر بشكل ملحوظ.

ويصف بعض الباحثين هذا التأثير بأنه “تشويش على لغة الطبيعة” التي تطورت عبر ملايين السنين.

وتلعب المبيدات الكيميائية دورًا محوريًا في تراجع أعداد اليراعات، حيث تؤثر ليس فقط على الحشرات البالغة، بل أيضًا على اليرقات التي تعيش في التربة والمناطق الرطبة.

كما أن تجفيف الأراضي الرطبة وتحويلها إلى مناطق سكنية أو زراعية أدى إلى اختفاء بيئات أساسية تعتمد عليها هذه الكائنات للبقاء والتكاثر.

تحذيرات علمية

ويشير علماء البيئة إلى أن استمرار هذه الاتجاهات قد يؤدي إلى اختفاء واسع النطاق لليراعات خلال العقود القادمة. ويحذرون من أن فقدانها لا يعني فقط اختفاء مشهد طبيعي جميل، بل أيضًا خللًا في النظام البيئي، لأن اليراعات تلعب دورًا في التحكم في بعض الحشرات الأخرى داخل السلسلة الغذائية.

وبعض الدراسات الحديثة تؤكد أن الانخفاض في أعداد الخنافس المضيئة أصبح ملحوظًا حتى في المناطق الريفية التي كانت تُعد ملاذًا آمنًا لها سابقًا.