إحالة ديلر الهيروين بالبساتين لمحكمة الجنايات

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة تاجر مخدرات لمحكمة الجنايات، بتهمة ترويج مخدر الهيروين على عملائه فى منطقة البساتين.

وتمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط تاجر مواد مخدرة، بحوزته كمية من مخدر الهيروين، قبل ترويجها بين عملائه، واعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، فتم إحالته إلى النيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كما كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن اتجار عاطل، سبق اتهامه في عدة قضايا، بالمواد المخدرة وترويجها بين عملائه.



وتم رصد تحركات المتهم، وبإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، واعترف المتهم عقب ضبطه بالاتجار بالمخدر، وأن المبلغ المالي من حصيلة ترويجه، وأنه يستخدم الهاتف في التواصل مع المتعاطين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ثم إحالته محبوسا للجنايات.