التضامن تفتتح مركز التدريب على تصنيع الألبان بالوادي الجديد

افتتحت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، مركز التدريب على تصنيع الألبان بمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد

وتفقد الحضور المركز المقام على مساحة تقارب 250 مترًا مربعًا، والمجهز بأحدث المعدات، حيث تم استعراض مراحل تصنيع الألبان المختلفة، وصولًا إلى إنتاج منتجات متنوعة مثل الزبادي والجبن، بما يعكس فرصًا واعدة للتمكين الاقتصادي للأسر، خاصة المرأة، وتعزيز الأمن الغذائي.

الشراكة المصرية اليابانية وجهود التنمية الزراعية

أكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عمق العلاقات المصرية اليابانية، مشيرة إلى تعدد مجالات التعاون، خاصة في تنمية الطفولة المبكرة وتطبيق النموذج الياباني في الحضانات، إلى جانب تدريب 100 ميسرة لنقل الخبرات.

كما أوضحت أن الوزارة تعمل على دعم استقرار الأسرة المصرية، ودمج صغار المزارعين ضمن مظلة الحماية الاجتماعية، في إطار رؤية تجمع بين الحماية والإنتاج والتمكين.

واستعرضت دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، مشيرة إلى تخصيص 5000 فدان بمحافظة الوادي الجديد لإقامة مشروع زراعة النخيل كمشروع مستدام يوجه عائده لدعم برنامج «تكافل وكرامة»، إلى جانب التعاون مع الجمعية الشرعية لتقديم الدعم الفني، فضلًا عن مبادرة «ازرع» لتعزيز الأمن الغذائي.