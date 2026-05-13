خالد بيومي: استدعاء حمزة عبد الكريم خطوة جريئة من حسام حسن

علق الإعلامي خالد بيومي علي قرار حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني علي نيته في استدعاء حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة في القائمة الأولية للمنتخب الوطني

وكتب بيومي من خلال حسابه الشخصي اكس :" يُعد استدعاء حمزة عبد الكريم للقائمة الأولية لكأس العالم خطوة استراتيجية وجريئة من قبل الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن.

وتابع :" يعكس هذا التوجه الجديد الاهتمام بالكوادر الشابة المحترفة، سواء العاملة في الخارج أو الداخل. نرى في هذا القرار حافزًا كبيرًا لحمزة أمام فريقه الجديد، ودافعًا مهمًا لجميع لاعبينا الشباب. نثمن عاليًا جهود الكابتن حسام والكابتن إبراهيم وبقية أعضاء الجهاز الفني على هذا التوجه المتميز.



أعلن إبراهيم حسن رسميا انضمام اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم إلى القائمة المبدئية لمنتخب مصر استعدادًا للمشاركة في تصفيات ونهائيات كأس العالم 2026، في خطوة تعكس ثقة الجهاز الفني في إمكانياته الفنية ومستواه المميز خلال الفترة الأخيرة.



وأكد إبراهيم حسن أن اختيار حمزة عبد الكريم جاء بعد متابعة دقيقة لأدائه، مشيرا إلى أن اللاعب يمتلك قدرات كبيرة تؤهله لتمثيل المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل سعي الجهاز الفني لبناء جيل قوي قادر على المنافسة قارياً وعالمياً.