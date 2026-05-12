رسميًا | حمزة عبد الكريم في القائمة المبدئية لمنتخب مصر استعدادًا لـ كأس العالم 2026

أعلن إبراهيم حسن رسميا انضمام اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم إلى القائمة المبدئية لمنتخب مصر استعدادًا للمشاركة في تصفيات ونهائيات كأس العالم 2026، في خطوة تعكس ثقة الجهاز الفني في إمكانياته الفنية ومستواه المميز خلال الفترة الأخيرة.



وأكد إبراهيم حسن أن اختيار حمزة عبد الكريم جاء بعد متابعة دقيقة لأدائه، مشيرا إلى أن اللاعب يمتلك قدرات كبيرة تؤهله لتمثيل المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل سعي الجهاز الفني لبناء جيل قوي قادر على المنافسة قارياً وعالمياً.

يعد انضمام حمزة عبد الكريم إلى القائمة المبدئية بمثابة مكافأة على تألقه اللافت، حيث نجح في لفت الأنظار بأدائه المميز وانضباطه الفني، ما جعله أحد أبرز العناصر الشابة المرشحة لفرض نفسها داخل صفوف الفراعنة.



ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة منافسة قوية بين اللاعبين لحجز مكان في القائمة النهائية لمنتخب مصر، التي ستخوض الاستحقاقات المقبلة بطموحات كبيرة لإعادة المنتخب إلى الواجهة العالمية في مونديال 2026.