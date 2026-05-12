انطلاق منافسات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا للناشئين 2026 غدا

يستهل منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا 2026، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات البطولة التي تستضيفها المغرب بمشاركة نخبة من المنتخبات الإفريقية.

ونجح منتخب مصر في حجز بطاقة التأهل إلى النهائيات بعد إنهاء تصفيات شمال إفريقيا، التي أقيمت في ليبيا، بالمركز الثالث، ليضمن الظهور في البطولة القارية.

وتقام البطولة بمشاركة 16 منتخبًا، تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، على أن تتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الأولى والثانية إلى الدور ربع النهائي، بالإضافة إلى ضمان التأهل المباشر إلى بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.

كما سيتم تحديد مقعدين إضافيين للمونديال من خلال مباريات فاصلة تجمع بين أصحاب المركز الثالث في المجموعات الأربع.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في مجموعة قوية تضم منتخبات المغرب صاحب الأرض، وتونس، وإثيوبيا، في إطار المنافسة على بطاقات التأهل للدور المقبل.