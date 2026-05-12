اليوم.. منتخب مصر للناشئين يختتم استعداداته لمواجهة إثيوبيا في افتتاح أمم أفريقيا

يختتم منتخب مصر تحت 17 سنة بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة منتخب إثيوبيا تحت 17 سنة، ضمن الجولة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عامًا، المقامة في المغرب حتى الثاني من يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب مرانه الأخير على أحد ملاعب مدينة سلا المغربية، قبل مواجهة الغد المرتقبة ضمن منافسات المجموعة الأولى.

حسين عبد اللطيف يحفز اللاعبين

وحرص حسين عبد اللطيف على عقد جلسة مع لاعبيه قبل انطلاق مران أمس الإثنين، شدد خلالها على أهمية تحقيق الفوز في المباراة الأولى، مؤكدًا أن الانتصار سيكون خطوة أساسية نحو التأهل إلى كأس العالم ومواصلة المشوار بنجاح في البطولة.

دعم وثقة من رئيس البعثة

من جانبه، أكد الدكتور وليد درويش رئيس البعثة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ثقته الكاملة في قدرة اللاعبين والجهاز الفني على تحقيق نتائج قوية خلال البطولة.

وأشار إلى أن الهدف لا يقتصر فقط على التأهل إلى كأس العالم، بل يمتد للمنافسة بقوة والذهاب بعيدًا في كأس الأمم الأفريقية.

محاضرة فنية بالفيديو

وعقد الجهاز الفني للمنتخب محاضرة بالفيديو للاعبين مساء أمس، تم خلالها استعراض عدد من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة إثيوبيا، مع تحليل نقاط القوة والضعف لدى المنافس.

مجموعة مصر في البطولة

ويتواجد المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات المغرب، تونس، وإثيوبيا، في مجموعة قوية يسعى خلالها الفراعنة الصغار لحجز بطاقة التأهل للدور التالي.

مواعيد مباريات منتخب مصر

مصر × إثيوبيا — 13 مايو

مصر × تونس — 16 مايو

مصر × المغرب — 19 مايو

القنوات الناقلة

وتُنقل مباريات بطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة عبر قناة beIN Sports HD 6، بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية.