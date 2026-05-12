قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الكيني: أفريقيا مسرح للصراعات والهجرات الداخلية .. ويجب علاج الفقر
موعد مباراة النصر والهلال في قمة الدوري السعودي والقنوات الناقلة
لبنان: 6 شهداء و7 جرحى في غارة على كفردونين.. وتصعيد إسرائيلي واسع
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على جهات مرتبطة ببيع النفط الإيراني للصين
الرئيس الكيني: نعمل على دعم تقدم أفريقيا وشعبها والأجيال المقبلة
الرئيس الكيني: أفريقيا تحتاج 170 مليار دولار سنويا للاستثمار في البنية التحتية
12 ساعة شهريًا.. لماذا استحدثت الحكومة "الاستزارة" بمشروع قانون الأسرة
رئيس كينيا: إفريقيا تمتلك ودائع في بنوكها المركزية تتجاوز 500 مليار دولار
الرئيس الكيني: أفريقيا يجب أن يكون لها دور في تطوير التكنولوجيا لا تصدير المعادن فقط
وزير الزراعة يوافق على صرف 111 مليون جنيه لمشروع البتلو.. وإجمالي التمويل يتجاوز 10.6 مليار جنيه
يوفر 1000 فرصة عمل.. وزير الصناعة يبحث مع مجموعة تركية إنشاء مصنع أدوات مائدة زجاجية للتصدير
انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. منتخب مصر للناشئين يختتم استعداداته لمواجهة إثيوبيا في افتتاح أمم أفريقيا

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين
إسلام مقلد

يختتم منتخب مصر تحت 17 سنة بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة منتخب إثيوبيا تحت 17 سنة، ضمن الجولة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عامًا، المقامة في المغرب حتى الثاني من يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب مرانه الأخير على أحد ملاعب مدينة سلا المغربية، قبل مواجهة الغد المرتقبة ضمن منافسات المجموعة الأولى.

حسين عبد اللطيف يحفز اللاعبين

وحرص حسين عبد اللطيف على عقد جلسة مع لاعبيه قبل انطلاق مران أمس الإثنين، شدد خلالها على أهمية تحقيق الفوز في المباراة الأولى، مؤكدًا أن الانتصار سيكون خطوة أساسية نحو التأهل إلى كأس العالم ومواصلة المشوار بنجاح في البطولة.

دعم وثقة من رئيس البعثة

من جانبه، أكد الدكتور وليد درويش رئيس البعثة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ثقته الكاملة في قدرة اللاعبين والجهاز الفني على تحقيق نتائج قوية خلال البطولة.

وأشار إلى أن الهدف لا يقتصر فقط على التأهل إلى كأس العالم، بل يمتد للمنافسة بقوة والذهاب بعيدًا في كأس الأمم الأفريقية.

محاضرة فنية بالفيديو

وعقد الجهاز الفني للمنتخب محاضرة بالفيديو للاعبين مساء أمس، تم خلالها استعراض عدد من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة إثيوبيا، مع تحليل نقاط القوة والضعف لدى المنافس.

مجموعة مصر في البطولة

ويتواجد المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات المغرب، تونس، وإثيوبيا، في مجموعة قوية يسعى خلالها الفراعنة الصغار لحجز بطاقة التأهل للدور التالي.

مواعيد مباريات منتخب مصر

مصر × إثيوبيا — 13 مايو

مصر × تونس — 16 مايو

مصر × المغرب — 19 مايو

القنوات الناقلة

وتُنقل مباريات بطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة عبر قناة beIN Sports HD 6، بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية.

منتخب مصر منتخب مصر تحت 17 سنة منتخب إثيوبيا بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين بطولة كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية للناشئين المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع  مصر

تهديد مباشر للملاحة.. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

سلوت وصلاح

سلوت يكشف مفاجأة بشأن محمد صلاح عقب مباراة تشيلسي .. ماذا حدث؟

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

نجل عبدالرحمن ابو زهرة

كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده

الشابين الغارقين

بعد 3 أيام بحث.. شِباك الصيادين تنتشل جثتى الشابين الغارقين فى نيل قنا | صور

ترشيحاتنا

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الكنيسة القبطية تستعيد سيرة باباوين خدما الكرسي المرقسي في أوقات عصيبة

على أبودشيش

أول مرصد فلكي بالتاريخ.. علي أبودشيش يكشف سر تمسك مصر بـ"زودياك دندرة"

وزير الري

سويلم يتابع جاهزية المحطات للتعامل مع موسم أقصى الاحتياجات المائية

بالصور

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل في أحدث ظهور

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

هيونداي وكيا ومرسيدس .. تفاصيل ‏مزاد سيارات جمارك بورسعيد القادم ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

فيديو

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد