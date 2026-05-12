رياضة

بمشاركة منتخب مصر.. المغرب تتأهب لانطلاق النسخة السادسة عشرة لكأس أفريقيا تحت 17 سنة

كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
إسلام مقلد

تتجه أنظار جماهير “القارة السمراء” صوب المغرب التي تستضيف نهائيات النسخة رقم 16 لكأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة خلال الفترة من 13 مايو الجاري حتى 2 يونيو المقبل بمشاركة 16 منتخباً لأول مرة.

منتخب مصر سيكون ضمن 4 منتخبات عربية تشارك في البطولة التي يتأهل منها 10 منتخبات لنهائيات كاس العالم للناشئين التي تحتضنها دولة قطر للمرة الثانية على التوالي خلال الفترة ما بين 19 نوفمبر وحتى 13 ديسمبر هذا العام بمشاركة 48 منتخباً.

تقسم المنتخبات المشاركة إلى 4 مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى الثلاثي العربي المغرب ومصر وتونس رفقة منتخب إثيوبيا، في المجموعة الثانية يلعب منتخب كوت ديفوار مع الكاميرون و الكونغو الديمقراطية وأوغندا، أما المجموعة الثالثة فتضم منتخبات مالي وأنجولا وتنزانيا وموزمبيق، ويخوض منتخب الجزائر غمار البطولة في المجموعة الرابعة رفقة الثلاثي غانا والسنغال وجنوب أفريقيا.

بطولة الواعدين

انطلقت البطولة بنظام الدورات المجمعة لأول مرة عام 1995 في ضيافة مالي بعد أن أقيمت في البداية بنظام الذهاب والإياب وكانت مؤهلة لمونديال تحت 17 سنة ’ وتمكن منتخب غانا من إحراز لقب النسخة الأولى على حساب نظيره النيجيري وحقق منتخب غينيا المركز الثالث على حساب أصحاب الأرض.

وعلى مدار 15 نسخة سابقة نجحت 10 منتخبات في التتويج باللقب بواقع مرتين للخماسي، غانا (1995 – 1999) ومالي (2015 – 2017) ونيجيريا (2002 – 2007) والكاميرون (2003 – 2019) وجامبيا (2005 – 2009) ومرة واحدة للخماسي الأخر، مصر (1997) وبوركينافاسو (2011) كوت ديفوار (2013) والسنغال (2023) والمغرب (2025).

سجل مشرق لأفريقيا في مونديال الناشئين

منذ انطلاق النسخة الأولى لكأس العالم تحت 17 سنة في الصين عام 1985 تألقت المنتخبات الأفريقية ووقفت كند لمنتخبات أوروبا وأمريكا اللاتينية وأسيا وحققت اللقب 7 مرات وهو رقم لم يتحقق في أي مسابقة أخرى تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

منتخب بنيجيريا الأكثر نجاحاً بين كل منتخبات العالم في هذه المرحلة السنية برصيد 5 ألقاب أحرزها في نسخ (1985 ’ 1993 ’ 2007 ’ 2013 ’ 2015) مقابل لقبين لمنتخب غانا (1991 ’ 1995)، كما تأهل منتخب مالي للمباراة النهائية في نسخة 2015 في تشيلي، وحقق منتخب كوت ديفوار المركز الثالث في نسخة 1987 في كندا، وبوركينافاسو المركز للثالث في نسخة 2001 التي أقيمت في ترينداد وتوباجو، بعد أن استهل منتخب غينيا تألق أبناء "قارة المواهب" بتأهله للمربع الذهبي في النسخة الأولى عام 1985 بالصين.

