يستعد منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن لخوض اخر مبارياته الودية استعدادا لكأس العالم أمام منتخب البرازيل فى استعدادا لكأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر والبرازيل الودية

تنطلق مباراة منتخب مصر والبرازيل يوم 6 يونيو المقبل، فى ولاية أوهايو الأمريكية استعدادا لكأس العالم.

ويدرس حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، تأجيل معسكر الفراعنة الأخير استعداد لكأس العالم 2026 لمدة 24 ساعة لينطلق المعسكر يوم 21 مايو المقبل بدلا من يوم 20 كما كان مقررا

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن تقام مباراة اياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم 16 مايو