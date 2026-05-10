وفاة والد مدرب برشلونة قبل لقاء ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا، اليوم الأحد، وفاة والد مدربه الألماني هانز فليك، قبل ساعات من انطلاق الكلاسيكو.

ويحل فريق ريال مدريد ضيفًا على برشلونة، في في إطار منافسات الجولة 35 في الدوري الإسباني.

وفاة والد فليك

وكتب برشلونة عبر حسابه الرسمي عبر منصة “إكس”: "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة والد هانز فليك".

وتابع: "يتقدم نادي برشلونة بخالص العزاء والمواساة لمدرب فريقنا ولسائر أفراد أسرته".

ويحتاج فريق برشلونة للحصول على نقطة واحدة أمام ريال مدريد، لضمان التتويج بالدوري بشكل رسمي قبل 3 جولات على النهاية.